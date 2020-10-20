١ MRO إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٦٩١٩٧٠٧ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٣٧٫١٤٧٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى السوموني الطاجيكستاني

mro
MRO
tjs
TJS
١ MRO٠٫٠٢٦٩١٩٧ TJS
٥ MRO٠٫١٣٤٥٩٩ TJS
١٠ MRO٠٫٢٦٩١٩٧ TJS
٢٥ MRO٠٫٦٧٢٩٩٣ TJS
٥٠ MRO١٫٣٤٥٩٩ TJS
١٠٠ MRO٢٫٦٩١٩٧ TJS
٥٠٠ MRO١٣٫٤٥٩٩ TJS
١٬٠٠٠ MRO٢٦٫٩١٩٧ TJS
٥٬٠٠٠ MRO١٣٤٫٥٩٩ TJS
١٠٬٠٠٠ MRO٢٦٩٫١٩٧ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الأوقية الموريتانية

tjs
TJS
mro
MRO
١ TJS٣٧٫١٤٧٥ MRO
٥ TJS١٨٥٫٧٣٨ MRO
١٠ TJS٣٧١٫٤٧٥ MRO
٢٥ TJS٩٢٨٫٦٨٨ MRO
٥٠ TJS١٬٨٥٧٫٣٨ MRO
١٠٠ TJS٣٬٧١٤٫٧٥ MRO
٥٠٠ TJS١٨٬٥٧٣٫٨ MRO
١٬٠٠٠ TJS٣٧٬١٤٧٫٥ MRO
٥٬٠٠٠ TJS١٨٥٬٧٣٨ MRO
١٠٬٠٠٠ TJS٣٧١٬٤٧٥ MRO

مخطط MRO إلى TJS

1 MRO = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٧٤٦٠٠٫٢٧٧٧٣
منخفض
٠٫٢٦٨٢٧٠٫٢٦٨٢٧
المتوسط
٠٫٢٧٠٩٧٠٫٢٧٣١٠
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

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