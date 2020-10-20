١ MRO إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٩٢٥٥٢٧٦٢ البات التايلاندي

1 THB = ١٠٫٨٠٤٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البات التايلاندي

mro
MRO
thb
THB
١ MRO٠٫٠٩٢٥٥٢٨ THB
٥ MRO٠٫٤٦٢٧٦٤ THB
١٠ MRO٠٫٩٢٥٥٢٨ THB
٢٥ MRO٢٫٣١٣٨٢ THB
٥٠ MRO٤٫٦٢٧٦٤ THB
١٠٠ MRO٩٫٢٥٥٢٨ THB
٥٠٠ MRO٤٦٫٢٧٦٤ THB
١٬٠٠٠ MRO٩٢٫٥٥٢٨ THB
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٢٫٧٦٤ THB
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٥٫٥٢٨ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى الأوقية الموريتانية

thb
THB
mro
MRO
١ THB١٠٫٨٠٤٦ MRO
٥ THB٥٤٫٠٢٣٢ MRO
١٠ THB١٠٨٫٠٤٦ MRO
٢٥ THB٢٧٠٫١١٦ MRO
٥٠ THB٥٤٠٫٢٣٢ MRO
١٠٠ THB١٬٠٨٠٫٤٦ MRO
٥٠٠ THB٥٬٤٠٢٫٣٢ MRO
١٬٠٠٠ THB١٠٬٨٠٤٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ THB٥٤٬٠٢٣٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ THB١٠٨٬٠٤٦ MRO

مخطط MRO إلى THB

1 MRO = ٠ THB

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٤٣٤٧٠٫٩٤٣٤٧
منخفض
٠٫٩٢٤٦٢٠٫٩٠٥٧٤
المتوسط
٠٫٩٣١٧٣٠٫٩٢٧١٣
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٦٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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