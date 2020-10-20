١ MRO إلى SRG

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٧٧٫١٣٨١٨٥ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٠١٢٩٦٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Surinamese Guilder

mro
MRO
srg
SRG
١ MRO٧٧٫١٣٨٢ SRG
٥ MRO٣٨٥٫٦٩١ SRG
١٠ MRO٧٧١٫٣٨٢ SRG
٢٥ MRO١٬٩٢٨٫٤٥ SRG
٥٠ MRO٣٬٨٥٦٫٩١ SRG
١٠٠ MRO٧٬٧١٣٫٨٢ SRG
٥٠٠ MRO٣٨٬٥٦٩٫١ SRG
١٬٠٠٠ MRO٧٧٬١٣٨٫٢ SRG
٥٬٠٠٠ MRO٣٨٥٬٦٩١ SRG
١٠٬٠٠٠ MRO٧٧١٬٣٨٢ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الأوقية الموريتانية

srg
SRG
mro
MRO
١ SRG٠٫٠١٢٩٦٣٧ MRO
٥ SRG٠٫٠٦٤٨١٨٧ MRO
١٠ SRG٠٫١٢٩٦٣٧ MRO
٢٥ SRG٠٫٣٢٤٠٩٤ MRO
٥٠ SRG٠٫٦٤٨١٨٧ MRO
١٠٠ SRG١٫٢٩٦٣٧ MRO
٥٠٠ SRG٦٫٤٨١٨٧ MRO
١٬٠٠٠ SRG١٢٫٩٦٣٧ MRO
٥٬٠٠٠ SRG٦٤٫٨١٨٧ MRO
١٠٬٠٠٠ SRG١٢٩٫٦٣٧ MRO

مخطط MRO إلى SRG

1 MRO = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٢٢٨٨٠٫٨٨٦٥٢
منخفض
٠٫٧٦٨٦٩٠٫٧٦٨٦٩
المتوسط
٠٫٧٩٦٢٩٠٫٨٢٨٣٨
التقلب
١٫٨٩٪؜٢٫٠٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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