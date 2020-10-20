١ MRO إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫٤٤١١٢٢٥ الشلن الصومالي

1 SOS = ٠٫٦٩٣٩٠٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الشلن الصومالي

mro
MRO
sos
SOS
١ MRO١٫٤٤١١٢ SOS
٥ MRO٧٫٢٠٥٦١ SOS
١٠ MRO١٤٫٤١١٢ SOS
٢٥ MRO٣٦٫٠٢٨١ SOS
٥٠ MRO٧٢٫٠٥٦١ SOS
١٠٠ MRO١٤٤٫١١٢ SOS
٥٠٠ MRO٧٢٠٫٥٦١ SOS
١٬٠٠٠ MRO١٬٤٤١٫١٢ SOS
٥٬٠٠٠ MRO٧٬٢٠٥٫٦١ SOS
١٠٬٠٠٠ MRO١٤٬٤١١٫٢ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الأوقية الموريتانية

sos
SOS
mro
MRO
١ SOS٠٫٦٩٣٩٠٤ MRO
٥ SOS٣٫٤٦٩٥٢ MRO
١٠ SOS٦٫٩٣٩٠٤ MRO
٢٥ SOS١٧٫٣٤٧٦ MRO
٥٠ SOS٣٤٫٦٩٥٢ MRO
١٠٠ SOS٦٩٫٣٩٠٤ MRO
٥٠٠ SOS٣٤٦٫٩٥٢ MRO
١٬٠٠٠ SOS٦٩٣٫٩٠٤ MRO
٥٬٠٠٠ SOS٣٬٤٦٩٫٥٢ MRO
١٠٬٠٠٠ SOS٦٬٩٣٩٫٠٤ MRO

مخطط MRO إلى SOS

1 MRO = ٠ SOS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٦٨١١٤٫٦٨١
منخفض
١٤٫٣٤٨١٤٫١٧٨
المتوسط
١٤٫٤٨١١٤٫٤١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

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