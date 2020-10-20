١ MRO إلى SLL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٥٦٫٩٥١١٣٢ الليون السيراليوني

1 SLL = ٠٫٠١٧٥٥٨٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليون السيراليوني

mro
MRO
sll
SLL
١ MRO٥٦٫٩٥١١ SLL
٥ MRO٢٨٤٫٧٥٦ SLL
١٠ MRO٥٦٩٫٥١١ SLL
٢٥ MRO١٬٤٢٣٫٧٨ SLL
٥٠ MRO٢٬٨٤٧٫٥٦ SLL
١٠٠ MRO٥٬٦٩٥٫١١ SLL
٥٠٠ MRO٢٨٬٤٧٥٫٦ SLL
١٬٠٠٠ MRO٥٦٬٩٥١٫١ SLL
٥٬٠٠٠ MRO٢٨٤٬٧٥٦ SLL
١٠٬٠٠٠ MRO٥٦٩٬٥١١ SLL

حوِّل الليون السيراليوني إلى الأوقية الموريتانية

sll
SLL
mro
MRO
١ SLL٠٫٠١٧٥٥٨٩ MRO
٥ SLL٠٫٠٨٧٧٩٤٦ MRO
١٠ SLL٠٫١٧٥٥٨٩ MRO
٢٥ SLL٠٫٤٣٨٩٧٣ MRO
٥٠ SLL٠٫٨٧٧٩٤٦ MRO
١٠٠ SLL١٫٧٥٥٨٩ MRO
٥٠٠ SLL٨٫٧٧٩٤٦ MRO
١٬٠٠٠ SLL١٧٫٥٥٨٩ MRO
٥٬٠٠٠ SLL٨٧٫٧٩٤٦ MRO
١٠٬٠٠٠ SLL١٧٥٫٥٨٩ MRO

مخطط MRO إلى SLL

1 MRO = ٠ SLL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٧٧٫١١٥٨٤٫٤٣
منخفض
٥٦٥٫٥٩٥٦١٫٦٣
المتوسط
٥٧١٫٢١٥٧١٫٦٠
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sll

SLL - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.

More الليون السيراليوني info

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