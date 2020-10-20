١ MRO إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٤٧٧٨٠٧٤ الروبية السيشيلية

1 SCR = ٢٨٫٧٥٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبية السيشيلية

mro
MRO
scr
SCR
١ MRO٠٫٠٣٤٧٧٨١ SCR
٥ MRO٠٫١٧٣٨٩ SCR
١٠ MRO٠٫٣٤٧٧٨١ SCR
٢٥ MRO٠٫٨٦٩٤٥٢ SCR
٥٠ MRO١٫٧٣٨٩ SCR
١٠٠ MRO٣٫٤٧٧٨١ SCR
٥٠٠ MRO١٧٫٣٨٩ SCR
١٬٠٠٠ MRO٣٤٫٧٧٨١ SCR
٥٬٠٠٠ MRO١٧٣٫٨٩ SCR
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٧٫٧٨١ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الأوقية الموريتانية

scr
SCR
mro
MRO
١ SCR٢٨٫٧٥٣٧ MRO
٥ SCR١٤٣٫٧٦٩ MRO
١٠ SCR٢٨٧٫٥٣٧ MRO
٢٥ SCR٧١٨٫٨٤٤ MRO
٥٠ SCR١٬٤٣٧٫٦٩ MRO
١٠٠ SCR٢٬٨٧٥٫٣٧ MRO
٥٠٠ SCR١٤٬٣٧٦٫٩ MRO
١٬٠٠٠ SCR٢٨٬٧٥٣٫٧ MRO
٥٬٠٠٠ SCR١٤٣٬٧٦٩ MRO
١٠٬٠٠٠ SCR٢٨٧٬٥٣٧ MRO

مخطط MRO إلى SCR

1 MRO = ٠ SCR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٧٧٢١٠٫٣٧٧٢١
منخفض
٠٫٣٤٣٠٠٠٫٣٣٥٠١
المتوسط
٠٫٣٥٥٣٥٠٫٣٥٠٤٦
التقلب
٣٫١٨٪؜٣٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

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