١ MRO إلى SBD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢١٠٣٩٢٥٣ دولار جزر سليمان

1 SBD = ٤٧٫٥٣٠٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى دولار جزر سليمان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى دولار جزر سليمان

mro
MRO
sbd
SBD
١ MRO٠٫٠٢١٠٣٩٣ SBD
٥ MRO٠٫١٠٥١٩٦ SBD
١٠ MRO٠٫٢١٠٣٩٣ SBD
٢٥ MRO٠٫٥٢٥٩٨١ SBD
٥٠ MRO١٫٠٥١٩٦ SBD
١٠٠ MRO٢٫١٠٣٩٣ SBD
٥٠٠ MRO١٠٫٥١٩٦ SBD
١٬٠٠٠ MRO٢١٫٠٣٩٣ SBD
٥٬٠٠٠ MRO١٠٥٫١٩٦ SBD
١٠٬٠٠٠ MRO٢١٠٫٣٩٣ SBD

حوِّل دولار جزر سليمان إلى الأوقية الموريتانية

sbd
SBD
mro
MRO
١ SBD٤٧٫٥٣٠٢ MRO
٥ SBD٢٣٧٫٦٥١ MRO
١٠ SBD٤٧٥٫٣٠٢ MRO
٢٥ SBD١٬١٨٨٫٢٦ MRO
٥٠ SBD٢٬٣٧٦٫٥١ MRO
١٠٠ SBD٤٬٧٥٣٫٠٢ MRO
٥٠٠ SBD٢٣٬٧٦٥٫١ MRO
١٬٠٠٠ SBD٤٧٬٥٣٠٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ SBD٢٣٧٬٦٥١ MRO
١٠٬٠٠٠ SBD٤٧٥٬٣٠٢ MRO

مخطط MRO إلى SBD

1 MRO = ٠ SBD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل دولار جزر سليمان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٤٨٥٠٫٢١٤٨٥
منخفض
٠٫٢٠٦٨٥٠٫٢٠٤٨٦
المتوسط
٠٫٢١١١٥٠٫٢١٠٤٦
التقلب
٠٫٩٧٪؜٠٫٩٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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sbd

SBD - دولار جزر سليمان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.

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