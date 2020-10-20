١ MRO إلى RWF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٫٣١٤٦٩٣٠ الفرنك الرواندي

1 RWF = ٠٫٣٠١٦٨٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الرواندي

mro
MRO
rwf
RWF
١ MRO٣٫٣١٤٦٩ RWF
٥ MRO١٦٫٥٧٣٥ RWF
١٠ MRO٣٣٫١٤٦٩ RWF
٢٥ MRO٨٢٫٨٦٧٣ RWF
٥٠ MRO١٦٥٫٧٣٥ RWF
١٠٠ MRO٣٣١٫٤٦٩ RWF
٥٠٠ MRO١٬٦٥٧٫٣٥ RWF
١٬٠٠٠ MRO٣٬٣١٤٫٦٩ RWF
٥٬٠٠٠ MRO١٦٬٥٧٣٫٥ RWF
١٠٬٠٠٠ MRO٣٣٬١٤٦٫٩ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الأوقية الموريتانية

rwf
RWF
mro
MRO
١ RWF٠٫٣٠١٦٨٧ MRO
٥ RWF١٫٥٠٨٤٤ MRO
١٠ RWF٣٫٠١٦٨٧ MRO
٢٥ RWF٧٫٥٤٢١٨ MRO
٥٠ RWF١٥٫٠٨٤٤ MRO
١٠٠ RWF٣٠٫١٦٨٧ MRO
٥٠٠ RWF١٥٠٫٨٤٤ MRO
١٬٠٠٠ RWF٣٠١٫٦٨٧ MRO
٥٬٠٠٠ RWF١٬٥٠٨٫٤٤ MRO
١٠٬٠٠٠ RWF٣٬٠١٦٫٨٧ MRO

مخطط MRO إلى RWF

1 MRO = ٠ RWF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٫٦٦٣٣٣٫٦٦٣
منخفض
٣٢٫٨٤٥٣٢٫١٦٢
المتوسط
٣٣٫٢٧٥٣٢٫٨٤٤
التقلب
٠٫٨٦٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

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