١ MRO إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١١٦٫٣٩٩٦١ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٠٠٨٥٩١٠٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Romanian Leu

mro
MRO
rol
ROL
١ MRO١١٦٫٤ ROL
٥ MRO٥٨١٫٩٩٨ ROL
١٠ MRO١٬١٦٤ ROL
٢٥ MRO٢٬٩٠٩٫٩٩ ROL
٥٠ MRO٥٬٨١٩٫٩٨ ROL
١٠٠ MRO١١٬٦٤٠ ROL
٥٠٠ MRO٥٨٬١٩٩٫٨ ROL
١٬٠٠٠ MRO١١٦٬٤٠٠ ROL
٥٬٠٠٠ MRO٥٨١٬٩٩٨ ROL
١٠٬٠٠٠ MRO١٬١٦٤٬٠٠٠ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الأوقية الموريتانية

rol
ROL
mro
MRO
١ ROL٠٫٠٠٨٥٩١٠٩ MRO
٥ ROL٠٫٠٤٢٩٥٥٥ MRO
١٠ ROL٠٫٠٨٥٩١٠٩ MRO
٢٥ ROL٠٫٢١٤٧٧٧ MRO
٥٠ ROL٠٫٤٢٩٥٥٥ MRO
١٠٠ ROL٠٫٨٥٩١٠٩ MRO
٥٠٠ ROL٤٫٢٩٥٥٥ MRO
١٬٠٠٠ ROL٨٫٥٩١٠٩ MRO
٥٬٠٠٠ ROL٤٢٫٩٥٥٥ MRO
١٠٬٠٠٠ ROL٨٥٫٩١٠٩ MRO

مخطط MRO إلى ROL

1 MRO = ٠ ROL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١١٨٤٩٠٫١١٨٤٩
منخفض
٠٫١١٥٤٩٠٫١١٤٩٩
المتوسط
٠٫١١٧٤١٠٫١١٦٧٤
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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