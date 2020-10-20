١ MRO إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٧٠٤٢٦٠٣٥ الروبية الباكستانية

1 PKR = ١٫٤١٩٩٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبية الباكستانية

mro
MRO
pkr
PKR
١ MRO٠٫٧٠٤٢٦ PKR
٥ MRO٣٫٥٢١٣ PKR
١٠ MRO٧٫٠٤٢٦ PKR
٢٥ MRO١٧٫٦٠٦٥ PKR
٥٠ MRO٣٥٫٢١٣ PKR
١٠٠ MRO٧٠٫٤٢٦ PKR
٥٠٠ MRO٣٥٢٫١٣ PKR
١٬٠٠٠ MRO٧٠٤٫٢٦ PKR
٥٬٠٠٠ MRO٣٬٥٢١٫٣ PKR
١٠٬٠٠٠ MRO٧٬٠٤٢٫٦ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى الأوقية الموريتانية

pkr
PKR
mro
MRO
١ PKR١٫٤١٩٩٣ MRO
٥ PKR٧٫٠٩٩٦٥ MRO
١٠ PKR١٤٫١٩٩٣ MRO
٢٥ PKR٣٥٫٤٩٨٢ MRO
٥٠ PKR٧٠٫٩٩٦٥ MRO
١٠٠ PKR١٤١٫٩٩٣ MRO
٥٠٠ PKR٧٠٩٫٩٦٥ MRO
١٬٠٠٠ PKR١٬٤١٩٫٩٣ MRO
٥٬٠٠٠ PKR٧٬٠٩٩٫٦٥ MRO
١٠٬٠٠٠ PKR١٤٬١٩٩٫٣ MRO

مخطط MRO إلى PKR

1 MRO = ٠ PKR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫١٢٩٧٧٫١٢٩٧
منخفض
٦٫٩٩٢٩٦٫٩٢٢٨
المتوسط
٧٫٠٦٩٢٧٫٠٣١٤
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

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