١ MRO إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤١٣١٣٨٣٢ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ٢٤٢٫٠٥٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار النيوزيلاندي

mro
MRO
nzd
NZD
١ MRO٠٫٠٠٤١٣١٣٨ NZD
٥ MRO٠٫٠٢٠٦٥٦٩ NZD
١٠ MRO٠٫٠٤١٣١٣٨ NZD
٢٥ MRO٠٫١٠٣٢٨٥ NZD
٥٠ MRO٠٫٢٠٦٥٦٩ NZD
١٠٠ MRO٠٫٤١٣١٣٨ NZD
٥٠٠ MRO٢٫٠٦٥٦٩ NZD
١٬٠٠٠ MRO٤٫١٣١٣٨ NZD
٥٬٠٠٠ MRO٢٠٫٦٥٦٩ NZD
١٠٬٠٠٠ MRO٤١٫٣١٣٨ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى الأوقية الموريتانية

nzd
NZD
mro
MRO
١ NZD٢٤٢٫٠٥ MRO
٥ NZD١٬٢١٠٫٢٥ MRO
١٠ NZD٢٬٤٢٠٫٥ MRO
٢٥ NZD٦٬٠٥١٫٢٤ MRO
٥٠ NZD١٢٬١٠٢٫٥ MRO
١٠٠ NZD٢٤٬٢٠٥ MRO
٥٠٠ NZD١٢١٬٠٢٥ MRO
١٬٠٠٠ NZD٢٤٢٬٠٥٠ MRO
٥٬٠٠٠ NZD١٬٢١٠٬٢٥٠ MRO
١٠٬٠٠٠ NZD٢٬٤٢٠٬٥٠٠ MRO

مخطط MRO إلى NZD

1 MRO = ٠ NZD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤١٨٤٧٠٫٠٤٢٩٥٧
منخفض
٠٫٠٤٠٨١١٠٫٠٤٠٨١١
المتوسط
٠٫٠٤١٤١٢٠٫٠٤١٧١٣
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings