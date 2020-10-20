١ MRO إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٣٧٩٨٣٨٠ الروبي النيبالي

1 NPR = ٢٫٩٥٨٧٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبي النيبالي

mro
MRO
npr
NPR
١ MRO٠٫٣٣٨٠١٧ NPR
٥ MRO١٫٦٩٠٠٨ NPR
١٠ MRO٣٫٣٨٠١٧ NPR
٢٥ MRO٨٫٤٥٠٤٢ NPR
٥٠ MRO١٦٫٩٠٠٨ NPR
١٠٠ MRO٣٣٫٨٠١٧ NPR
٥٠٠ MRO١٦٩٫٠٠٨ NPR
١٬٠٠٠ MRO٣٣٨٫٠١٧ NPR
٥٬٠٠٠ MRO١٬٦٩٠٫٠٨ NPR
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٣٨٠٫١٧ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الأوقية الموريتانية

npr
NPR
mro
MRO
١ NPR٢٫٩٥٨٤٣ MRO
٥ NPR١٤٫٧٩٢٢ MRO
١٠ NPR٢٩٫٥٨٤٣ MRO
٢٥ NPR٧٣٫٩٦٠٨ MRO
٥٠ NPR١٤٧٫٩٢٢ MRO
١٠٠ NPR٢٩٥٫٨٤٣ MRO
٥٠٠ NPR١٬٤٧٩٫٢٢ MRO
١٬٠٠٠ NPR٢٬٩٥٨٫٤٣ MRO
٥٬٠٠٠ NPR١٤٬٧٩٢٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ NPR٢٩٬٥٨٤٫٣ MRO

مخطط MRO إلى NPR

1 MRO = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٤٢١١٣٫٤٢١١
منخفض
٣٫٣٥٣٧٣٫٣٢٢٣
المتوسط
٣٫٣٩١٠٣٫٣٧٢٥
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

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