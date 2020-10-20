١ MRO إلى MXN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٥٧٤٥٧١٢ البيزو المكسيكي

1 MXN = ٢١٫٨٦٠٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو المكسيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو المكسيكي

mro
MRO
mxn
MXN
١ MRO٠٫٠٤٥٧٤٥٧ MXN
٥ MRO٠٫٢٢٨٧٢٩ MXN
١٠ MRO٠٫٤٥٧٤٥٧ MXN
٢٥ MRO١٫١٤٣٦٤ MXN
٥٠ MRO٢٫٢٨٧٢٩ MXN
١٠٠ MRO٤٫٥٧٤٥٧ MXN
٥٠٠ MRO٢٢٫٨٧٢٩ MXN
١٬٠٠٠ MRO٤٥٫٧٤٥٧ MXN
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٨٫٧٢٩ MXN
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٧٫٤٥٧ MXN

حوِّل البيزو المكسيكي إلى الأوقية الموريتانية

mxn
MXN
mro
MRO
١ MXN٢١٫٨٦ MRO
٥ MXN١٠٩٫٣ MRO
١٠ MXN٢١٨٫٦ MRO
٢٥ MXN٥٤٦٫٤٩٩ MRO
٥٠ MXN١٬٠٩٣ MRO
١٠٠ MXN٢٬١٨٦ MRO
٥٠٠ MXN١٠٬٩٣٠ MRO
١٬٠٠٠ MXN٢١٬٨٦٠ MRO
٥٬٠٠٠ MXN١٠٩٬٣٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ MXN٢١٨٬٦٠٠ MRO

مخطط MRO إلى MXN

1 MRO = ٠ MXN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو المكسيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٧٦٢٠٠٫٤٧٦٢٠
منخفض
٠٫٤٤٣٠١٠٫٤٠٩٤٤
المتوسط
٠٫٤٦٣٧١٠٫٤٣٧٤٢
التقلب
١٫١٤٪؜١٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mxn

MXN - البيزو المكسيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.

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