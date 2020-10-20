١ MRO إلى MVR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٨٩٢٣٥٠٧ الروفيا المالديفية

1 MVR = ٢٥٫٦٩١٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروفيا المالديفية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروفيا المالديفية

mro
MRO
mvr
MVR
١ MRO٠٫٠٣٨٩٢٣٥ MVR
٥ MRO٠٫١٩٤٦١٨ MVR
١٠ MRO٠٫٣٨٩٢٣٥ MVR
٢٥ MRO٠٫٩٧٣٠٨٨ MVR
٥٠ MRO١٫٩٤٦١٨ MVR
١٠٠ MRO٣٫٨٩٢٣٥ MVR
٥٠٠ MRO١٩٫٤٦١٨ MVR
١٬٠٠٠ MRO٣٨٫٩٢٣٥ MVR
٥٬٠٠٠ MRO١٩٤٫٦١٨ MVR
١٠٬٠٠٠ MRO٣٨٩٫٢٣٥ MVR

حوِّل الروفيا المالديفية إلى الأوقية الموريتانية

mvr
MVR
mro
MRO
١ MVR٢٥٫٦٩١٤ MRO
٥ MVR١٢٨٫٤٥٧ MRO
١٠ MVR٢٥٦٫٩١٤ MRO
٢٥ MVR٦٤٢٫٢٨٥ MRO
٥٠ MVR١٬٢٨٤٫٥٧ MRO
١٠٠ MVR٢٬٥٦٩٫١٤ MRO
٥٠٠ MVR١٢٬٨٤٥٫٧ MRO
١٬٠٠٠ MVR٢٥٬٦٩١٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ MVR١٢٨٬٤٥٧ MRO
١٠٬٠٠٠ MVR٢٥٦٬٩١٤ MRO

مخطط MRO إلى MVR

1 MRO = ٠ MVR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروفيا المالديفية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٩٤٠٤٠٫٣٩٤٠٤
منخفض
٠٫٣٨٤١٩٠٫٣٨٢٨٩
المتوسط
٠٫٣٩٠٨٩٠٫٣٨٩٣١
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mvr

MVR - الروفيا المالديفية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.

More الروفيا المالديفية info

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