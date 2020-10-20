١ MRO إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٠٣٣٧٧٧٠ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٤٩٫١٦٩٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الباتاكا الماكاوية

mro
MRO
mop
MOP
١ MRO٠٫٠٢٠٣٣٧٨ MOP
٥ MRO٠٫١٠١٦٨٩ MOP
١٠ MRO٠٫٢٠٣٣٧٨ MOP
٢٥ MRO٠٫٥٠٨٤٤٤ MOP
٥٠ MRO١٫٠١٦٨٩ MOP
١٠٠ MRO٢٫٠٣٣٧٨ MOP
٥٠٠ MRO١٠٫١٦٨٩ MOP
١٬٠٠٠ MRO٢٠٫٣٣٧٨ MOP
٥٬٠٠٠ MRO١٠١٫٦٨٩ MOP
١٠٬٠٠٠ MRO٢٠٣٫٣٧٨ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الأوقية الموريتانية

mop
MOP
mro
MRO
١ MOP٤٩٫١٦٩٦ MRO
٥ MOP٢٤٥٫٨٤٨ MRO
١٠ MOP٤٩١٫٦٩٦ MRO
٢٥ MOP١٬٢٢٩٫٢٤ MRO
٥٠ MOP٢٬٤٥٨٫٤٨ MRO
١٠٠ MOP٤٬٩١٦٫٩٦ MRO
٥٠٠ MOP٢٤٬٥٨٤٫٨ MRO
١٬٠٠٠ MOP٤٩٬١٦٩٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ MOP٢٤٥٬٨٤٨ MRO
١٠٬٠٠٠ MOP٤٩١٬٦٩٦ MRO

مخطط MRO إلى MOP

1 MRO = ٠ MOP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٠٥٩٦٠٫٢٠٥٩٦
منخفض
٠٫٢٠٢١٣٠٫٢٠٠٣٢
المتوسط
٠٫٢٠٤١٣٠٫٢٠٣٣٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

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