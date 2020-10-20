١ MRO إلى MDL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٥١١٢٠٦٨ الليو المولدوفي

1 MDL = ٢٢٫١٦٧٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليو المولدوفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليو المولدوفي

mro
MRO
mdl
MDL
١ MRO٠٫٠٤٥١١٢١ MDL
٥ MRO٠٫٢٢٥٥٦ MDL
١٠ MRO٠٫٤٥١١٢١ MDL
٢٥ MRO١٫١٢٧٨ MDL
٥٠ MRO٢٫٢٥٥٦ MDL
١٠٠ MRO٤٫٥١١٢١ MDL
٥٠٠ MRO٢٢٫٥٥٦ MDL
١٬٠٠٠ MRO٤٥٫١١٢١ MDL
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٥٫٥٦ MDL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥١٫١٢١ MDL

حوِّل الليو المولدوفي إلى الأوقية الموريتانية

mdl
MDL
mro
MRO
١ MDL٢٢٫١٦٧ MRO
٥ MDL١١٠٫٨٣٥ MRO
١٠ MDL٢٢١٫٦٧ MRO
٢٥ MDL٥٥٤٫١٧٥ MRO
٥٠ MDL١٬١٠٨٫٣٥ MRO
١٠٠ MDL٢٬٢١٦٫٧ MRO
٥٠٠ MDL١١٬٠٨٣٫٥ MRO
١٬٠٠٠ MDL٢٢٬١٦٧ MRO
٥٬٠٠٠ MDL١١٠٬٨٣٥ MRO
١٠٬٠٠٠ MDL٢٢١٬٦٧٠ MRO

مخطط MRO إلى MDL

1 MRO = ٠ MDL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليو المولدوفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٥٤٨٧٠٫٤٥٤٨٧
منخفض
٠٫٤٤٤١٤٠٫٤٣٩٤٤
المتوسط
٠٫٤٥١٢٤٠٫٤٤٧٧٩
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mdl

MDL - الليو المولدوفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.

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