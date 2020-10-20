١ MRO إلى LUNA

١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٧٨٤٣٠٥٢٦٩٨٠١٤ Terra
1 LUNA = ١٢٧٫٥٠١ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٧٨٤٣٠٥٢٦٩٨٠١٤ Terra
1 LUNA = ١٢٧٫٥٠١ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
LUNA
|١ MRO
|٠٫٠٠٧٨٤٣٠٥ LUNA
|٥ MRO
|٠٫٠٣٩٢١٥٣ LUNA
|١٠ MRO
|٠٫٠٧٨٤٣٠٥ LUNA
|٢٥ MRO
|٠٫١٩٦٠٧٦ LUNA
|٥٠ MRO
|٠٫٣٩٢١٥٣ LUNA
|١٠٠ MRO
|٠٫٧٨٤٣٠٥ LUNA
|٥٠٠ MRO
|٣٫٩٢١٥٣ LUNA
|١٬٠٠٠ MRO
|٧٫٨٤٣٠٥ LUNA
|٥٬٠٠٠ MRO
|٣٩٫٢١٥٣ LUNA
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٧٨٫٤٣٠٥ LUNA
LUNA
MRO
|١ LUNA
|١٢٧٫٥٠١ MRO
|٥ LUNA
|٦٣٧٫٥٠٧ MRO
|١٠ LUNA
|١٬٢٧٥٫٠١ MRO
|٢٥ LUNA
|٣٬١٨٧٫٥٣ MRO
|٥٠ LUNA
|٦٬٣٧٥٫٠٧ MRO
|١٠٠ LUNA
|١٢٬٧٥٠٫١ MRO
|٥٠٠ LUNA
|٦٣٬٧٥٠٫٧ MRO
|١٬٠٠٠ LUNA
|١٢٧٬٥٠١ MRO
|٥٬٠٠٠ LUNA
|٦٣٧٬٥٠٧ MRO
|١٠٬٠٠٠ LUNA
|١٬٢٧٥٬٠١٠ MRO
1 MRO = ٠ LUNA
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٩٧٢٥٤
|٠٫٠٩٧٢٥٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٤٣٦٧٢
|٠٫٠٤٣٦٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٧١٦٢٢
|٠٫٠٧٠٤٤٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٢٫٦٤٪
|١٢٫٨١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.More Terra info
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