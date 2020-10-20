١ MRO إلى LUNA

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٧٨٤٣٠٥٢٦٩٨٠١٤ Terra

1 LUNA = ١٢٧٫٥٠١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Terra التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Terra

mro
MRO
luna
LUNA
١ MRO٠٫٠٠٧٨٤٣٠٥ LUNA
٥ MRO٠٫٠٣٩٢١٥٣ LUNA
١٠ MRO٠٫٠٧٨٤٣٠٥ LUNA
٢٥ MRO٠٫١٩٦٠٧٦ LUNA
٥٠ MRO٠٫٣٩٢١٥٣ LUNA
١٠٠ MRO٠٫٧٨٤٣٠٥ LUNA
٥٠٠ MRO٣٫٩٢١٥٣ LUNA
١٬٠٠٠ MRO٧٫٨٤٣٠٥ LUNA
٥٬٠٠٠ MRO٣٩٫٢١٥٣ LUNA
١٠٬٠٠٠ MRO٧٨٫٤٣٠٥ LUNA

حوِّل Terra إلى الأوقية الموريتانية

luna
LUNA
mro
MRO
١ LUNA١٢٧٫٥٠١ MRO
٥ LUNA٦٣٧٫٥٠٧ MRO
١٠ LUNA١٬٢٧٥٫٠١ MRO
٢٥ LUNA٣٬١٨٧٫٥٣ MRO
٥٠ LUNA٦٬٣٧٥٫٠٧ MRO
١٠٠ LUNA١٢٬٧٥٠٫١ MRO
٥٠٠ LUNA٦٣٬٧٥٠٫٧ MRO
١٬٠٠٠ LUNA١٢٧٬٥٠١ MRO
٥٬٠٠٠ LUNA٦٣٧٬٥٠٧ MRO
١٠٬٠٠٠ LUNA١٬٢٧٥٬٠١٠ MRO

مخطط MRO إلى LUNA

1 MRO = ٠ LUNA

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Terra

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٧٢٥٤٠٫٠٩٧٢٥٤
منخفض
٠٫٠٤٣٦٧٢٠٫٠٤٣٦٧٢
المتوسط
٠٫٠٧١٦٢٢٠٫٠٧٠٤٤٧
التقلب
١٢٫٦٤٪؜١٢٫٨١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
luna

LUNA - Terra

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Terra هو سعر الصرف للزوج LUNA إلى USD. رمز العملة لـ Terra هو LUNA.

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