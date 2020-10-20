١ MRO إلى LSL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٦١٧٨٦٦١ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ٢١٫٦٥٥٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اللوتي الباسوتو

mro
MRO
lsl
LSL
١ MRO٠٫٠٤٦١٧٨٧ LSL
٥ MRO٠٫٢٣٠٨٩٣ LSL
١٠ MRO٠٫٤٦١٧٨٧ LSL
٢٥ MRO١٫١٥٤٤٧ LSL
٥٠ MRO٢٫٣٠٨٩٣ LSL
١٠٠ MRO٤٫٦١٧٨٧ LSL
٥٠٠ MRO٢٣٫٠٨٩٣ LSL
١٬٠٠٠ MRO٤٦٫١٧٨٧ LSL
٥٬٠٠٠ MRO٢٣٠٫٨٩٣ LSL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٦١٫٧٨٧ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى الأوقية الموريتانية

lsl
LSL
mro
MRO
١ LSL٢١٫٦٥٥ MRO
٥ LSL١٠٨٫٢٧٥ MRO
١٠ LSL٢١٦٫٥٥ MRO
٢٥ LSL٥٤١٫٣٧٦ MRO
٥٠ LSL١٬٠٨٢٫٧٥ MRO
١٠٠ LSL٢٬١٦٥٫٥ MRO
٥٠٠ LSL١٠٬٨٢٧٫٥ MRO
١٬٠٠٠ LSL٢١٬٦٥٥ MRO
٥٬٠٠٠ LSL١٠٨٬٢٧٥ MRO
١٠٬٠٠٠ LSL٢١٦٬٥٥٠ MRO

مخطط MRO إلى LSL

1 MRO = ٠ LSL

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٨٥٦٤٠٫٤٨٨٤٥
منخفض
٠٫٤٥٥١٩٠٫٤٥٥٠٧
المتوسط
٠٫٤٦٦٥٢٠٫٤٦٨٥٣
التقلب
٠٫٩٤٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

More اللوتي الباسوتو info

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