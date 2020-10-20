١ MRO إلى LINK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠١٩٣٦٨١٦٧١٥٦٦ Chainlink

1 LINK = ٥٬١٦٣٫١١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الأوقية الموريتانية إلى Chainlink التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Chainlink

mro
MRO
link
LINK
١ MRO٠٫٠٠٠١٩٣٦٨٢ LINK
٥ MRO٠٫٠٠٠٩٦٨٤٠٨ LINK
١٠ MRO٠٫٠٠١٩٣٦٨٢ LINK
٢٥ MRO٠٫٠٠٤٨٤٢٠٤ LINK
٥٠ MRO٠٫٠٠٩٦٨٤٠٨ LINK
١٠٠ MRO٠٫٠١٩٣٦٨٢ LINK
٥٠٠ MRO٠٫٠٩٦٨٤٠٨ LINK
١٬٠٠٠ MRO٠٫١٩٣٦٨٢ LINK
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٩٦٨٤٠٨ LINK
١٠٬٠٠٠ MRO١٫٩٣٦٨٢ LINK

حوِّل Chainlink إلى الأوقية الموريتانية

link
LINK
mro
MRO
١ LINK٥٬١٦٣٫١١ MRO
٥ LINK٢٥٬٨١٥٫٦ MRO
١٠ LINK٥١٬٦٣١٫١ MRO
٢٥ LINK١٢٩٬٠٧٨ MRO
٥٠ LINK٢٥٨٬١٥٦ MRO
١٠٠ LINK٥١٦٬٣١١ MRO
٥٠٠ LINK٢٬٥٨١٬٥٦٠ MRO
١٬٠٠٠ LINK٥٬١٦٣٬١١٠ MRO
٥٬٠٠٠ LINK٢٥٬٨١٥٬٦٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ LINK٥١٬٦٣١٬١٠٠ MRO

مخطط MRO إلى LINK

1 MRO = ٠ LINK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Chainlink

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٩٢٩٥٠٫٠٠١٩٤٣٣
منخفض
٠٫٠٠١٤٢٥٨٠٫٠٠١٣٤٨٤
المتوسط
٠٫٠٠١٧٠٩٩٠٫٠٠١٦٦٧٩
التقلب
٣٫٣٤٪؜٤٫١٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
link

LINK - Chainlink

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chainlink هو سعر الصرف للزوج LINK إلى USD. رمز العملة لـ Chainlink هو LINK.

More Chainlink info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings