١ MRO إلى KZT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫٢٠١٤٦٩٣ التنج الكازاخستاني

1 KZT = ٠٫٨٣٢٣١٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى التنج الكازاخستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى التنج الكازاخستاني

mro
MRO
kzt
KZT
١ MRO١٫٢٠١٤٧ KZT
٥ MRO٦٫٠٠٧٣٥ KZT
١٠ MRO١٢٫٠١٤٧ KZT
٢٥ MRO٣٠٫٠٣٦٧ KZT
٥٠ MRO٦٠٫٠٧٣٥ KZT
١٠٠ MRO١٢٠٫١٤٧ KZT
٥٠٠ MRO٦٠٠٫٧٣٥ KZT
١٬٠٠٠ MRO١٬٢٠١٫٤٧ KZT
٥٬٠٠٠ MRO٦٬٠٠٧٫٣٥ KZT
١٠٬٠٠٠ MRO١٢٬٠١٤٫٧ KZT

حوِّل التنج الكازاخستاني إلى الأوقية الموريتانية

kzt
KZT
mro
MRO
١ KZT٠٫٨٣٢٣١٤ MRO
٥ KZT٤٫١٦١٥٧ MRO
١٠ KZT٨٫٣٢٣١٤ MRO
٢٥ KZT٢٠٫٨٠٧٩ MRO
٥٠ KZT٤١٫٦١٥٧ MRO
١٠٠ KZT٨٣٫٢٣١٤ MRO
٥٠٠ KZT٤١٦٫١٥٧ MRO
١٬٠٠٠ KZT٨٣٢٫٣١٤ MRO
٥٬٠٠٠ KZT٤٬١٦١٫٥٧ MRO
١٠٬٠٠٠ KZT٨٬٣٢٣٫١٤ MRO

مخطط MRO إلى KZT

1 MRO = ٠ KZT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل التنج الكازاخستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٢٫٠١٩١٢٫٠١٩
منخفض
١١٫٣٢٣١٠٫٩٤٥
المتوسط
١١٫٦٥٠١١٫٣٤٧
التقلب
٠٫٦٣٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

More التنج الكازاخستاني info

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