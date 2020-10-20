١ MRO إلى KWD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٠٧٧٣٦٩٠٩٦ الدينار الكويتي

1 KWD = ١٬٢٩٢٫٥١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار الكويتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار الكويتي

mro
MRO
kwd
KWD
١ MRO٠٫٠٠٠٧٧٣٦٩١ KWD
٥ MRO٠٫٠٠٣٨٦٨٤٥ KWD
١٠ MRO٠٫٠٠٧٧٣٦٩١ KWD
٢٥ MRO٠٫٠١٩٣٤٢٣ KWD
٥٠ MRO٠٫٠٣٨٦٨٤٥ KWD
١٠٠ MRO٠٫٠٧٧٣٦٩١ KWD
٥٠٠ MRO٠٫٣٨٦٨٤٥ KWD
١٬٠٠٠ MRO٠٫٧٧٣٦٩١ KWD
٥٬٠٠٠ MRO٣٫٨٦٨٤٥ KWD
١٠٬٠٠٠ MRO٧٫٧٣٦٩١ KWD

حوِّل الدينار الكويتي إلى الأوقية الموريتانية

kwd
KWD
mro
MRO
١ KWD١٬٢٩٢٫٥١ MRO
٥ KWD٦٬٤٦٢٫٥٣ MRO
١٠ KWD١٢٬٩٢٥٫١ MRO
٢٥ KWD٣٢٬٣١٢٫٦ MRO
٥٠ KWD٦٤٬٦٢٥٫٣ MRO
١٠٠ KWD١٢٩٬٢٥١ MRO
٥٠٠ KWD٦٤٦٬٢٥٣ MRO
١٬٠٠٠ KWD١٬٢٩٢٬٥١٠ MRO
٥٬٠٠٠ KWD٦٬٤٦٢٬٥٣٠ MRO
١٠٬٠٠٠ KWD١٢٬٩٢٥٬١٠٠ MRO

مخطط MRO إلى KWD

1 MRO = ٠ KWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار الكويتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٧٨٤٥٣٠٫٠٠٧٨٤٥٣
منخفض
٠٫٠٠٧٧٣٣١٠٫٠٠٧٦٦٨٤
المتوسط
٠٫٠٠٧٧٨٣١٠٫٠٠٧٧٦١٩
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kwd

KWD - الدينار الكويتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الكويتي هو سعر الصرف للزوج KWD إلى USD. رمز العملة لـ Kuwaiti Dinars هو KWD. رمز العملة هو KD.

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