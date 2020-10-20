١ MRO إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٩٣٤٥٥٢٩ الدولار الجاميكي

1 JMD = ٢٫٥٤١٥٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الجاميكي

mro
MRO
jmd
JMD
١ MRO٠٫٣٩٣٤٥٥ JMD
٥ MRO١٫٩٦٧٢٨ JMD
١٠ MRO٣٫٩٣٤٥٥ JMD
٢٥ MRO٩٫٨٣٦٣٨ JMD
٥٠ MRO١٩٫٦٧٢٨ JMD
١٠٠ MRO٣٩٫٣٤٥٥ JMD
٥٠٠ MRO١٩٦٫٧٢٨ JMD
١٬٠٠٠ MRO٣٩٣٫٤٥٥ JMD
٥٬٠٠٠ MRO١٬٩٦٧٫٢٨ JMD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٩٣٤٫٥٥ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى الأوقية الموريتانية

jmd
JMD
mro
MRO
١ JMD٢٫٥٤١٥٨ MRO
٥ JMD١٢٫٧٠٧٩ MRO
١٠ JMD٢٥٫٤١٥٨ MRO
٢٥ JMD٦٣٫٥٣٩٦ MRO
٥٠ JMD١٢٧٫٠٧٩ MRO
١٠٠ JMD٢٥٤٫١٥٨ MRO
٥٠٠ JMD١٬٢٧٠٫٧٩ MRO
١٬٠٠٠ JMD٢٬٥٤١٫٥٨ MRO
٥٬٠٠٠ JMD١٢٬٧٠٧٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ JMD٢٥٬٤١٥٫٨ MRO

مخطط MRO إلى JMD

1 MRO = ٠ JMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٩٨٢٥٣٫٩٨٢٥
منخفض
٣٫٩١٠٣٣٫٨٤٤٧
المتوسط
٣٫٩٥٠٤٣٫٩٣١٥
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings