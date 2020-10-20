١ MRO إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٫٣٠٥٥٨٥٨ الدينار العراقي

1 IQD = ٠٫٣٠٢٥١٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار العراقي

mro
MRO
iqd
IQD
١ MRO٣٫٣٠٥٥٩ IQD
٥ MRO١٦٫٥٢٧٩ IQD
١٠ MRO٣٣٫٠٥٥٩ IQD
٢٥ MRO٨٢٫٦٣٩٦ IQD
٥٠ MRO١٦٥٫٢٧٩ IQD
١٠٠ MRO٣٣٠٫٥٥٩ IQD
٥٠٠ MRO١٬٦٥٢٫٧٩ IQD
١٬٠٠٠ MRO٣٬٣٠٥٫٥٩ IQD
٥٬٠٠٠ MRO١٦٬٥٢٧٫٩ IQD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٣٬٠٥٥٫٩ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى الأوقية الموريتانية

iqd
IQD
mro
MRO
١ IQD٠٫٣٠٢٥١٨ MRO
٥ IQD١٫٥١٢٥٩ MRO
١٠ IQD٣٫٠٢٥١٨ MRO
٢٥ IQD٧٫٥٦٢٩٦ MRO
٥٠ IQD١٥٫١٢٥٩ MRO
١٠٠ IQD٣٠٫٢٥١٨ MRO
٥٠٠ IQD١٥١٫٢٥٩ MRO
١٬٠٠٠ IQD٣٠٢٫٥١٨ MRO
٥٬٠٠٠ IQD١٬٥١٢٫٥٩ MRO
١٠٬٠٠٠ IQD٣٬٠٢٥٫١٨ MRO

مخطط MRO إلى IQD

1 MRO = ٠ IQD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٫٥٣٧٣٣٫٥٣٧
منخفض
٣٢٫٩٣٠٣٢٫٦٠٤
المتوسط
٣٣٫٢٢٦٣٣٫٠٧٤
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings