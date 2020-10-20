١ MRO إلى INR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢١٠٧٥٤٧٧ الروبية الهندية

1 INR = ٤٫٧٤٤٨٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبية الهندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبية الهندية

mro
MRO
inr
INR
١ MRO٠٫٢١٠٧٥٥ INR
٥ MRO١٫٠٥٣٧٧ INR
١٠ MRO٢٫١٠٧٥٥ INR
٢٥ MRO٥٫٢٦٨٨٧ INR
٥٠ MRO١٠٫٥٣٧٧ INR
١٠٠ MRO٢١٫٠٧٥٥ INR
٥٠٠ MRO١٠٥٫٣٧٧ INR
١٬٠٠٠ MRO٢١٠٫٧٥٥ INR
٥٬٠٠٠ MRO١٬٠٥٣٫٧٧ INR
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬١٠٧٫٥٥ INR

حوِّل الروبية الهندية إلى الأوقية الموريتانية

inr
INR
mro
MRO
١ INR٤٫٧٤٤٨٥ MRO
٥ INR٢٣٫٧٢٤٣ MRO
١٠ INR٤٧٫٤٤٨٥ MRO
٢٥ INR١١٨٫٦٢١ MRO
٥٠ INR٢٣٧٫٢٤٣ MRO
١٠٠ INR٤٧٤٫٤٨٥ MRO
٥٠٠ INR٢٬٣٧٢٫٤٣ MRO
١٬٠٠٠ INR٤٬٧٤٤٫٨٥ MRO
٥٬٠٠٠ INR٢٣٬٧٢٤٫٣ MRO
١٠٬٠٠٠ INR٤٧٬٤٤٨٫٥ MRO

مخطط MRO إلى INR

1 MRO = ٠ INR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبية الهندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٣٧٢٢٫١٣٧٢
منخفض
٢٫٠٩٥١٢٫٠٧٥٤
المتوسط
٢٫١١٨٤٢٫١٠٦٨
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
inr

INR - الروبية الهندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.

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