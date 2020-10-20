١ MRO إلى IEP

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٨٤٠٤٩٧٩ Irish Pound

1 IEP = ٥٤٣٫٣٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

IEP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Irish Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Irish Pound

mro
MRO
iep
IEP
١ MRO٠٫٠٠١٨٤٠٥ IEP
٥ MRO٠٫٠٠٩٢٠٢٤٩ IEP
١٠ MRO٠٫٠١٨٤٠٥ IEP
٢٥ MRO٠٫٠٤٦٠١٢٤ IEP
٥٠ MRO٠٫٠٩٢٠٢٤٩ IEP
١٠٠ MRO٠٫١٨٤٠٥ IEP
٥٠٠ MRO٠٫٩٢٠٢٤٩ IEP
١٬٠٠٠ MRO١٫٨٤٠٥ IEP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٢٠٢٤٩ IEP
١٠٬٠٠٠ MRO١٨٫٤٠٥ IEP

حوِّل Irish Pound إلى الأوقية الموريتانية

iep
IEP
mro
MRO
١ IEP٥٤٣٫٣٣١ MRO
٥ IEP٢٬٧١٦٫٦٦ MRO
١٠ IEP٥٬٤٣٣٫٣١ MRO
٢٥ IEP١٣٬٥٨٣٫٣ MRO
٥٠ IEP٢٧٬١٦٦٫٦ MRO
١٠٠ IEP٥٤٬٣٣٣٫١ MRO
٥٠٠ IEP٢٧١٬٦٦٦ MRO
١٬٠٠٠ IEP٥٤٣٬٣٣١ MRO
٥٬٠٠٠ IEP٢٬٧١٦٬٦٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ IEP٥٬٤٣٣٬٣١٠ MRO

مخطط MRO إلى IEP

1 MRO = ٠ IEP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Irish Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
iep

IEP - Irish Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.

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