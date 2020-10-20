١ MRO إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٩٧٤٦٦٨٥ دولار هونج كونج

1 HKD = ٥٠٫٦٤١٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى دولار هونج كونج

mro
MRO
hkd
HKD
١ MRO٠٫٠١٩٧٤٦٧ HKD
٥ MRO٠٫٠٩٨٧٣٣٤ HKD
١٠ MRO٠٫١٩٧٤٦٧ HKD
٢٥ MRO٠٫٤٩٣٦٦٧ HKD
٥٠ MRO٠٫٩٨٧٣٣٤ HKD
١٠٠ MRO١٫٩٧٤٦٧ HKD
٥٠٠ MRO٩٫٨٧٣٣٤ HKD
١٬٠٠٠ MRO١٩٫٧٤٦٧ HKD
٥٬٠٠٠ MRO٩٨٫٧٣٣٤ HKD
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٧٫٤٦٧ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى الأوقية الموريتانية

hkd
HKD
mro
MRO
١ HKD٥٠٫٦٤١٤ MRO
٥ HKD٢٥٣٫٢٠٧ MRO
١٠ HKD٥٠٦٫٤١٤ MRO
٢٥ HKD١٬٢٦٦٫٠٤ MRO
٥٠ HKD٢٬٥٣٢٫٠٧ MRO
١٠٠ HKD٥٬٠٦٤٫١٤ MRO
٥٠٠ HKD٢٥٬٣٢٠٫٧ MRO
١٬٠٠٠ HKD٥٠٬٦٤١٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ HKD٢٥٣٬٢٠٧ MRO
١٠٬٠٠٠ HKD٥٠٦٬٤١٤ MRO

مخطط MRO إلى HKD

1 MRO = ٠ HKD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٩٩٦٠٫١٩٩٩٦
منخفض
٠٫١٩٦٢٤٠٫١٩٤٤٩
المتوسط
٠٫١٩٨١٩٠٫١٩٧٤٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

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