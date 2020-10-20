١ MRO إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٧٨٥٤٤٣ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٥٠٥٫٤٢٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه الجيرنسي

mro
MRO
ggp
GGP
١ MRO٠٫٠٠١٩٧٨٥٤ GGP
٥ MRO٠٫٠٠٩٨٩٢٧٢ GGP
١٠ MRO٠٫٠١٩٧٨٥٤ GGP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٤٦٣٦ GGP
٥٠ MRO٠٫٠٩٨٩٢٧٢ GGP
١٠٠ MRO٠٫١٩٧٨٥٤ GGP
٥٠٠ MRO٠٫٩٨٩٢٧٢ GGP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٧٨٥٤ GGP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٨٩٢٧٢ GGP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٧٨٥٤ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى الأوقية الموريتانية

ggp
GGP
mro
MRO
١ GGP٥٠٥٫٤٢٢ MRO
٥ GGP٢٬٥٢٧٫١١ MRO
١٠ GGP٥٬٠٥٤٫٢٢ MRO
٢٥ GGP١٢٬٦٣٥٫٦ MRO
٥٠ GGP٢٥٬٢٧١٫١ MRO
١٠٠ GGP٥٠٬٥٤٢٫٢ MRO
٥٠٠ GGP٢٥٢٬٧١١ MRO
١٬٠٠٠ GGP٥٠٥٬٤٢٢ MRO
٥٬٠٠٠ GGP٢٬٥٢٧٬١١٠ MRO
١٠٬٠٠٠ GGP٥٬٠٥٤٬٢٢٠ MRO

مخطط MRO إلى GGP

1 MRO = ٠ GGP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرنسي info

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