١ MRO إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٧٨٥٤٤٣ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٥٠٥٫٤٢٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى جنيه جزيرة فوكلاند

mro
MRO
fkp
FKP
١ MRO٠٫٠٠١٩٧٨٥٤ FKP
٥ MRO٠٫٠٠٩٨٩٢٧٢ FKP
١٠ MRO٠٫٠١٩٧٨٥٤ FKP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٤٦٣٦ FKP
٥٠ MRO٠٫٠٩٨٩٢٧٢ FKP
١٠٠ MRO٠٫١٩٧٨٥٤ FKP
٥٠٠ MRO٠٫٩٨٩٢٧٢ FKP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٧٨٥٤ FKP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٨٩٢٧٢ FKP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٧٨٥٤ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى الأوقية الموريتانية

fkp
FKP
mro
MRO
١ FKP٥٠٥٫٤٢٢ MRO
٥ FKP٢٬٥٢٧٫١١ MRO
١٠ FKP٥٬٠٥٤٫٢٢ MRO
٢٥ FKP١٢٬٦٣٥٫٦ MRO
٥٠ FKP٢٥٬٢٧١٫١ MRO
١٠٠ FKP٥٠٬٥٤٢٫٢ MRO
٥٠٠ FKP٢٥٢٬٧١١ MRO
١٬٠٠٠ FKP٥٠٥٬٤٢٢ MRO
٥٬٠٠٠ FKP٢٬٥٢٧٬١١٠ MRO
١٠٬٠٠٠ FKP٥٬٠٥٤٬٢٢٠ MRO

مخطط MRO إلى FKP

1 MRO = ٠ FKP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

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