١ MRO إلى FIM

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٣٨٨٢٥٥١ Finnish Markka

1 FIM = ٧٢٫٠٣٢٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Finnish Markka

mro
MRO
fim
FIM
١ MRO٠٫٠١٣٨٨٢٦ FIM
٥ MRO٠٫٠٦٩٤١٢٨ FIM
١٠ MRO٠٫١٣٨٨٢٦ FIM
٢٥ MRO٠٫٣٤٧٠٦٤ FIM
٥٠ MRO٠٫٦٩٤١٢٨ FIM
١٠٠ MRO١٫٣٨٨٢٦ FIM
٥٠٠ MRO٦٫٩٤١٢٨ FIM
١٬٠٠٠ MRO١٣٫٨٨٢٦ FIM
٥٬٠٠٠ MRO٦٩٫٤١٢٨ FIM
١٠٬٠٠٠ MRO١٣٨٫٨٢٦ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الأوقية الموريتانية

fim
FIM
mro
MRO
١ FIM٧٢٫٠٣٢٩ MRO
٥ FIM٣٦٠٫١٦٤ MRO
١٠ FIM٧٢٠٫٣٢٩ MRO
٢٥ FIM١٬٨٠٠٫٨٢ MRO
٥٠ FIM٣٬٦٠١٫٦٤ MRO
١٠٠ FIM٧٬٢٠٣٫٢٩ MRO
٥٠٠ FIM٣٦٬٠١٦٫٤ MRO
١٬٠٠٠ FIM٧٢٬٠٣٢٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ FIM٣٦٠٬١٦٤ MRO
١٠٬٠٠٠ FIM٧٢٠٬٣٢٩ MRO

مخطط MRO إلى FIM

1 MRO = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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eur

MRO إلى EUR

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