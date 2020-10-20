١ MRO إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٤٥٨٠٨٣٠ البير الأثيوبي

1 ETB = ٦٫٨٥٨٣٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البير الأثيوبي

mro
MRO
etb
ETB
١ MRO٠٫١٤٥٨٠٨ ETB
٥ MRO٠٫٧٢٩٠٤١ ETB
١٠ MRO١٫٤٥٨٠٨ ETB
٢٥ MRO٣٫٦٤٥٢١ ETB
٥٠ MRO٧٫٢٩٠٤١ ETB
١٠٠ MRO١٤٫٥٨٠٨ ETB
٥٠٠ MRO٧٢٫٩٠٤١ ETB
١٬٠٠٠ MRO١٤٥٫٨٠٨ ETB
٥٬٠٠٠ MRO٧٢٩٫٠٤١ ETB
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٤٥٨٫٠٨ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الأوقية الموريتانية

etb
ETB
mro
MRO
١ ETB٦٫٨٥٨٣٢ MRO
٥ ETB٣٤٫٢٩١٦ MRO
١٠ ETB٦٨٫٥٨٣٢ MRO
٢٥ ETB١٧١٫٤٥٨ MRO
٥٠ ETB٣٤٢٫٩١٦ MRO
١٠٠ ETB٦٨٥٫٨٣٢ MRO
٥٠٠ ETB٣٬٤٢٩٫١٦ MRO
١٬٠٠٠ ETB٦٬٨٥٨٫٣٢ MRO
٥٬٠٠٠ ETB٣٤٬٢٩١٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ ETB٦٨٬٥٨٣٫٢ MRO

مخطط MRO إلى ETB

1 MRO = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٧١٦١٫٤٧١٦
منخفض
١٫٤٥٠٤١٫٤١٦٠
المتوسط
١٫٤٦٠٠١٫٤٤٦٧
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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