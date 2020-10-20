١ MRO إلى ESP

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٨٩١٢٠٩٥ Spanish Peseta

1 ESP = ٢٫٥٦٩٩٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Spanish Peseta

mro
MRO
esp
ESP
١ MRO٠٫٣٨٩١٢١ ESP
٥ MRO١٫٩٤٥٦ ESP
١٠ MRO٣٫٨٩١٢١ ESP
٢٥ MRO٩٫٧٢٨٠٢ ESP
٥٠ MRO١٩٫٤٥٦ ESP
١٠٠ MRO٣٨٫٩١٢١ ESP
٥٠٠ MRO١٩٤٫٥٦ ESP
١٬٠٠٠ MRO٣٨٩٫١٢١ ESP
٥٬٠٠٠ MRO١٬٩٤٥٫٦ ESP
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٨٩١٫٢١ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الأوقية الموريتانية

esp
ESP
mro
MRO
١ ESP٢٫٥٦٩٩ MRO
٥ ESP١٢٫٨٤٩٥ MRO
١٠ ESP٢٥٫٦٩٩ MRO
٢٥ ESP٦٤٫٢٤٧٤ MRO
٥٠ ESP١٢٨٫٤٩٥ MRO
١٠٠ ESP٢٥٦٫٩٩ MRO
٥٠٠ ESP١٬٢٨٤٫٩٥ MRO
١٬٠٠٠ ESP٢٬٥٦٩٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ ESP١٢٬٨٤٩٫٥ MRO
١٠٬٠٠٠ ESP٢٥٬٦٩٩ MRO

مخطط MRO إلى ESP

1 MRO = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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