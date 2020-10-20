١ MRO إلى CYP

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٣٦٨٨٦٥٧ Cypriot Pound

1 CYP = ٧٣٠٫٥٣٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Cypriot Pound

mro
MRO
cyp
CYP
١ MRO٠٫٠٠١٣٦٨٨٧ CYP
٥ MRO٠٫٠٠٦٨٤٤٣٣ CYP
١٠ MRO٠٫٠١٣٦٨٨٧ CYP
٢٥ MRO٠٫٠٣٤٢٢١٦ CYP
٥٠ MRO٠٫٠٦٨٤٤٣٣ CYP
١٠٠ MRO٠٫١٣٦٨٨٧ CYP
٥٠٠ MRO٠٫٦٨٤٤٣٣ CYP
١٬٠٠٠ MRO١٫٣٦٨٨٧ CYP
٥٬٠٠٠ MRO٦٫٨٤٤٣٣ CYP
١٠٬٠٠٠ MRO١٣٫٦٨٨٧ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الأوقية الموريتانية

cyp
CYP
mro
MRO
١ CYP٧٣٠٫٥٣٢ MRO
٥ CYP٣٬٦٥٢٫٦٦ MRO
١٠ CYP٧٬٣٠٥٫٣٢ MRO
٢٥ CYP١٨٬٢٦٣٫٣ MRO
٥٠ CYP٣٦٬٥٢٦٫٦ MRO
١٠٠ CYP٧٣٬٠٥٣٫٢ MRO
٥٠٠ CYP٣٦٥٬٢٦٦ MRO
١٬٠٠٠ CYP٧٣٠٬٥٣٢ MRO
٥٬٠٠٠ CYP٣٬٦٥٢٬٦٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ CYP٧٬٣٠٥٬٣٢٠ MRO

مخطط MRO إلى CYP

1 MRO = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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