١ MRO إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢٫٣٧١١٣٥٣ البيزو الشيلي

1 CLP = ٠٫٤٢١٧٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الشيلي

mro
MRO
clp
CLP
١ MRO٢٫٣٧١١٤ CLP
٥ MRO١١٫٨٥٥٧ CLP
١٠ MRO٢٣٫٧١١٤ CLP
٢٥ MRO٥٩٫٢٧٨٤ CLP
٥٠ MRO١١٨٫٥٥٧ CLP
١٠٠ MRO٢٣٧٫١١٤ CLP
٥٠٠ MRO١٬١٨٥٫٥٧ CLP
١٬٠٠٠ MRO٢٬٣٧١٫١٤ CLP
٥٬٠٠٠ MRO١١٬٨٥٥٫٧ CLP
١٠٬٠٠٠ MRO٢٣٬٧١١٫٤ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى الأوقية الموريتانية

clp
CLP
mro
MRO
١ CLP٠٫٤٢١٧٣٩ MRO
٥ CLP٢٫١٠٨٦٩ MRO
١٠ CLP٤٫٢١٧٣٩ MRO
٢٥ CLP١٠٫٥٤٣٥ MRO
٥٠ CLP٢١٫٠٨٦٩ MRO
١٠٠ CLP٤٢٫١٧٣٩ MRO
٥٠٠ CLP٢١٠٫٨٦٩ MRO
١٬٠٠٠ CLP٤٢١٫٧٣٩ MRO
٥٬٠٠٠ CLP٢٬١٠٨٫٦٩ MRO
١٠٬٠٠٠ CLP٤٬٢١٧٫٣٩ MRO

مخطط MRO إلى CLP

1 MRO = ٠ CLP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٤٫١٩٢٢٤٫٧٥٥
منخفض
٢٢٫٩٠٤٢٢٫٣٤٥
المتوسط
٢٣٫٦٢٨٢٣٫٥٦٩
التقلب
٠٫٦٩٪؜٠٫٨٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

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