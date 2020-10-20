١ MRO إلى CAD

١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٣٤٤٢٨٨٩٢ الدولار الكندي
1 CAD = ٢٩٠٫٤٥٤ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
محوّل العملات مِن XE
١ الأوقية الموريتانية =
٠٫٠٠٣٤٤٢٨٨٩٢ الدولار الكندي
1 CAD = ٢٩٠٫٤٥٤ MRO
MRO استُبدِلَت بـ MRU
MRO
CAD
|١ MRO
|٠٫٠٠٣٤٤٢٨٩ CAD
|٥ MRO
|٠٫٠١٧٢١٤٤ CAD
|١٠ MRO
|٠٫٠٣٤٤٢٨٩ CAD
|٢٥ MRO
|٠٫٠٨٦٠٧٢٢ CAD
|٥٠ MRO
|٠٫١٧٢١٤٤ CAD
|١٠٠ MRO
|٠٫٣٤٤٢٨٩ CAD
|٥٠٠ MRO
|١٫٧٢١٤٤ CAD
|١٬٠٠٠ MRO
|٣٫٤٤٢٨٩ CAD
|٥٬٠٠٠ MRO
|١٧٫٢١٤٤ CAD
|١٠٬٠٠٠ MRO
|٣٤٫٤٢٨٩ CAD
1 MRO = ٠ CAD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٥٢٠٨
|٠٫٠٣٥٢٠٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٣٤٣٩١
|٠٫٠٣٤٠٣١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٣٤٧٧٨
|٠٫٠٣٤٥٦٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.More الدولار الكندي info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings