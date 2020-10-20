١ MRO إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٣٤٤٢٨٨٩٢ الدولار الكندي

1 CAD = ٢٩٠٫٤٥٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الكندي

mro
MRO
cad
CAD
١ MRO٠٫٠٠٣٤٤٢٨٩ CAD
٥ MRO٠٫٠١٧٢١٤٤ CAD
١٠ MRO٠٫٠٣٤٤٢٨٩ CAD
٢٥ MRO٠٫٠٨٦٠٧٢٢ CAD
٥٠ MRO٠٫١٧٢١٤٤ CAD
١٠٠ MRO٠٫٣٤٤٢٨٩ CAD
٥٠٠ MRO١٫٧٢١٤٤ CAD
١٬٠٠٠ MRO٣٫٤٤٢٨٩ CAD
٥٬٠٠٠ MRO١٧٫٢١٤٤ CAD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٫٤٢٨٩ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى الأوقية الموريتانية

cad
CAD
mro
MRO
١ CAD٢٩٠٫٤٥٤ MRO
٥ CAD١٬٤٥٢٫٢٧ MRO
١٠ CAD٢٬٩٠٤٫٥٤ MRO
٢٥ CAD٧٬٢٦١٫٣٤ MRO
٥٠ CAD١٤٬٥٢٢٫٧ MRO
١٠٠ CAD٢٩٬٠٤٥٫٤ MRO
٥٠٠ CAD١٤٥٬٢٢٧ MRO
١٬٠٠٠ CAD٢٩٠٬٤٥٤ MRO
٥٬٠٠٠ CAD١٬٤٥٢٬٢٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ CAD٢٬٩٠٤٬٥٤٠ MRO

مخطط MRO إلى CAD

1 MRO = ٠ CAD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٥٢٠٨٠٫٠٣٥٢٠٨
منخفض
٠٫٠٣٤٣٩١٠٫٠٣٤٠٣١
المتوسط
٠٫٠٣٤٧٧٨٠٫٠٣٤٥٦٨
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

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