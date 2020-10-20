١ MRO إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٢٧٩٥٨٠ Bitcoin

1 BTC = ٢٣٬١٠٥٬٦٠٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Bitcoin

mro
MRO
btc
BTC
١ MRO٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٣٢٧٩٦ BTC
٥ MRO٠٫٠٠٠٠٠٠٢١٦٣٩٨ BTC
١٠ MRO٠٫٠٠٠٠٠٠٤٣٢٧٩٦ BTC
٢٥ MRO٠٫٠٠٠٠٠١٠٨١٩٩ BTC
٥٠ MRO٠٫٠٠٠٠٠٢١٦٣٩٨ BTC
١٠٠ MRO٠٫٠٠٠٠٠٤٣٢٧٩٦ BTC
٥٠٠ MRO٠٫٠٠٠٠٢١٦٣٩٨ BTC
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٠٠٤٣٢٧٩٦ BTC
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٠٢١٦٣٩٨ BTC
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٠٤٣٢٧٩٦ BTC

حوِّل Bitcoin إلى الأوقية الموريتانية

btc
BTC
mro
MRO
١ BTC٢٣٬١٠٥٬٦٠٠ MRO
٥ BTC١١٥٬٥٢٨٬٠٠٠ MRO
١٠ BTC٢٣١٬٠٥٦٬٠٠٠ MRO
٢٥ BTC٥٧٧٬٦٤٠٬٠٠٠ MRO
٥٠ BTC١٬١٥٥٬٢٨٠٬٠٠٠ MRO
١٠٠ BTC٢٬٣١٠٬٥٦٠٬٠٠٠ MRO
٥٠٠ BTC١١٬٥٥٢٬٨٠٠٬٠٠٠ MRO
١٬٠٠٠ BTC٢٣٬١٠٥٬٦٠٠٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ BTC١١٥٬٥٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ BTC٢٣١٬٠٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى BTC

1 MRO = ٠ BTC

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٤٢١٨٠٠٫٠٠٠٠٠٠٤٣٣٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٣٥٥٧٠٠٫٠٠٠٠٠٠٣٥٣٩٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٣٨٩٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٣٨٦٤٠
التقلب
١٫٧٦٪؜٢٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

More Bitcoin info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

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jpy

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aud

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