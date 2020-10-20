١ MRO إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٣٧٥٨٦٩٠٤ الدولار الأسترالي

1 AUD = ٢٦٦٫٠٥٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الأسترالي

mro
MRO
aud
AUD
١ MRO٠٫٠٠٣٧٥٨٦٩ AUD
٥ MRO٠٫٠١٨٧٩٣٥ AUD
١٠ MRO٠٫٠٣٧٥٨٦٩ AUD
٢٥ MRO٠٫٠٩٣٩٦٧٣ AUD
٥٠ MRO٠٫١٨٧٩٣٥ AUD
١٠٠ MRO٠٫٣٧٥٨٦٩ AUD
٥٠٠ MRO١٫٨٧٩٣٥ AUD
١٬٠٠٠ MRO٣٫٧٥٨٦٩ AUD
٥٬٠٠٠ MRO١٨٫٧٩٣٥ AUD
١٠٬٠٠٠ MRO٣٧٫٥٨٦٩ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى الأوقية الموريتانية

aud
AUD
mro
MRO
١ AUD٢٦٦٫٠٥ MRO
٥ AUD١٬٣٣٠٫٢٥ MRO
١٠ AUD٢٬٦٦٠٫٥ MRO
٢٥ AUD٦٬٦٥١٫٢٥ MRO
٥٠ AUD١٣٬٣٠٢٫٥ MRO
١٠٠ AUD٢٦٬٦٠٥ MRO
٥٠٠ AUD١٣٣٬٠٢٥ MRO
١٬٠٠٠ AUD٢٦٦٬٠٥٠ MRO
٥٬٠٠٠ AUD١٬٣٣٠٬٢٥٠ MRO
١٠٬٠٠٠ AUD٢٬٦٦٠٬٥٠٠ MRO

مخطط MRO إلى AUD

1 MRO = ٠ AUD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٨٨٤٣٠٫٠٣٩٣٩٩
منخفض
٠٫٠٣٧٦٢٨٠٫٠٣٧٤٧٨
المتوسط
٠٫٠٣٨١٩١٠٫٠٣٨٢٨٥
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

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