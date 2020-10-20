١ MRO إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢٫٣١٠٦٤١٨ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٠٫٤٣٢٧٨٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الأرجنتيني

mro
MRO
ars
ARS
١ MRO٢٫٣١٠٦٤ ARS
٥ MRO١١٫٥٥٣٢ ARS
١٠ MRO٢٣٫١٠٦٤ ARS
٢٥ MRO٥٧٫٧٦٦ ARS
٥٠ MRO١١٥٫٥٣٢ ARS
١٠٠ MRO٢٣١٫٠٦٤ ARS
٥٠٠ MRO١٬١٥٥٫٣٢ ARS
١٬٠٠٠ MRO٢٬٣١٠٫٦٤ ARS
٥٬٠٠٠ MRO١١٬٥٥٣٫٢ ARS
١٠٬٠٠٠ MRO٢٣٬١٠٦٫٤ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى الأوقية الموريتانية

ars
ARS
mro
MRO
١ ARS٠٫٤٣٢٧٨ MRO
٥ ARS٢٫١٦٣٩ MRO
١٠ ARS٤٫٣٢٧٨ MRO
٢٥ ARS١٠٫٨١٩٥ MRO
٥٠ ARS٢١٫٦٣٩ MRO
١٠٠ ARS٤٣٫٢٧٨ MRO
٥٠٠ ARS٢١٦٫٣٩ MRO
١٬٠٠٠ ARS٤٣٢٫٧٨ MRO
٥٬٠٠٠ ARS٢٬١٦٣٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ ARS٤٬٣٢٧٫٨ MRO

مخطط MRO إلى ARS

1 MRO = ٠ ARS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٣٫١٦٨٢٣٫١٦٨
منخفض
٢٢٫٧٠٠٢١٫٥٥٩
المتوسط
٢٢٫٩٦٧٢٢٫٤١٥
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

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