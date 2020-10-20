١ MRO إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٦٦٥٦٥٣٥٤٢٠٩١٩ Cardano

1 ADA = ١٥٠٫٢٢٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Cardano

mro
MRO
ada
ADA
١ MRO٠٫٠٠٦٦٥٦٥٤ ADA
٥ MRO٠٫٠٣٣٢٨٢٧ ADA
١٠ MRO٠٫٠٦٦٥٦٥٤ ADA
٢٥ MRO٠٫١٦٦٤١٣ ADA
٥٠ MRO٠٫٣٣٢٨٢٧ ADA
١٠٠ MRO٠٫٦٦٥٦٥٤ ADA
٥٠٠ MRO٣٫٣٢٨٢٧ ADA
١٬٠٠٠ MRO٦٫٦٥٦٥٤ ADA
٥٬٠٠٠ MRO٣٣٫٢٨٢٧ ADA
١٠٬٠٠٠ MRO٦٦٫٥٦٥٤ ADA

حوِّل Cardano إلى الأوقية الموريتانية

ada
ADA
mro
MRO
١ ADA١٥٠٫٢٢٨ MRO
٥ ADA٧٥١٫١٤١ MRO
١٠ ADA١٬٥٠٢٫٢٨ MRO
٢٥ ADA٣٬٧٥٥٫٧١ MRO
٥٠ ADA٧٬٥١١٫٤١ MRO
١٠٠ ADA١٥٬٠٢٢٫٨ MRO
٥٠٠ ADA٧٥٬١١٤٫١ MRO
١٬٠٠٠ ADA١٥٠٬٢٢٨ MRO
٥٬٠٠٠ ADA٧٥١٬١٤١ MRO
١٠٬٠٠٠ ADA١٬٥٠٢٬٢٨٠ MRO

مخطط MRO إلى ADA

1 MRO = ٠ ADA

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٨٦٦٧٠٫٠٦٨٦٦٧
منخفض
٠٫٠٥٣٥٣٧٠٫٠٤١١٨٨
المتوسط
٠٫٠٦١١٨٠٠٫٠٥٥٤٩٦
التقلب
٣٫٧٠٪؜٣٫٨١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

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