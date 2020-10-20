١ MGF إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٥٠٩٢٨٤٧٨٤٣٩١ Stellar Lumen

1 XLM = ١٬٩٦٣٫٥٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٥ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Stellar Lumen

mgf
MGF
xlm
XLM
١ MGF٠٫٠٠٠٥٠٩٢٨٥ XLM
٥ MGF٠٫٠٠٢٥٤٦٤٢ XLM
١٠ MGF٠٫٠٠٥٠٩٢٨٥ XLM
٢٥ MGF٠٫٠١٢٧٣٢١ XLM
٥٠ MGF٠٫٠٢٥٤٦٤٢ XLM
١٠٠ MGF٠٫٠٥٠٩٢٨٥ XLM
٥٠٠ MGF٠٫٢٥٤٦٤٢ XLM
١٬٠٠٠ MGF٠٫٥٠٩٢٨٥ XLM
٥٬٠٠٠ MGF٢٫٥٤٦٤٢ XLM
١٠٬٠٠٠ MGF٥٫٠٩٢٨٥ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى Malagasy Franc

xlm
XLM
mgf
MGF
١ XLM١٬٩٦٣٫٥٤ MGF
٥ XLM٩٬٨١٧٫٦٩ MGF
١٠ XLM١٩٬٦٣٥٫٤ MGF
٢٥ XLM٤٩٬٠٨٨٫٤ MGF
٥٠ XLM٩٨٬١٧٦٫٩ MGF
١٠٠ XLM١٩٦٬٣٥٤ MGF
٥٠٠ XLM٩٨١٬٧٦٩ MGF
١٬٠٠٠ XLM١٬٩٦٣٬٥٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ XLM٩٬٨١٧٬٦٩٠ MGF
١٠٬٠٠٠ XLM١٩٬٦٣٥٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى XLM

1 MGF = ٠ XLM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٢٥٣٠٫٠٠٢٩٢٥٣
منخفض
٠٫٠٠٢١٠٦٧٠٫٠٠١٧٢٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٨٩٠٠٫٠٠٢١٤٦٠
التقلب
٨٫٠٩٪؜٥٫٢٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

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