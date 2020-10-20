١ MGF إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٨٠٤٣٢٥٤١ Vatican City Lira

1 VAL = ١٢٫٤٣٢٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٧ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Vatican City Lira

mgf
MGF
val
VAL
١ MGF٠٫٠٨٠٤٣٢٥ VAL
٥ MGF٠٫٤٠٢١٦٣ VAL
١٠ MGF٠٫٨٠٤٣٢٥ VAL
٢٥ MGF٢٫٠١٠٨١ VAL
٥٠ MGF٤٫٠٢١٦٣ VAL
١٠٠ MGF٨٫٠٤٣٢٥ VAL
٥٠٠ MGF٤٠٫٢١٦٣ VAL
١٬٠٠٠ MGF٨٠٫٤٣٢٥ VAL
٥٬٠٠٠ MGF٤٠٢٫١٦٣ VAL
١٠٬٠٠٠ MGF٨٠٤٫٣٢٥ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى Malagasy Franc

val
VAL
mgf
MGF
١ VAL١٢٫٤٣٢٨ MGF
٥ VAL٦٢٫١٦٣٩ MGF
١٠ VAL١٢٤٫٣٢٨ MGF
٢٥ VAL٣١٠٫٨١٩ MGF
٥٠ VAL٦٢١٫٦٣٩ MGF
١٠٠ VAL١٬٢٤٣٫٢٨ MGF
٥٠٠ VAL٦٬٢١٦٫٣٩ MGF
١٬٠٠٠ VAL١٢٬٤٣٢٫٨ MGF
٥٬٠٠٠ VAL٦٢٬١٦٣٫٩ MGF
١٠٬٠٠٠ VAL١٢٤٬٣٢٨ MGF

مخطط MGF إلى VAL

1 MGF = ٠ VAL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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