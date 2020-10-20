١ MGF إلى TOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠١٠٦٣٦٧٩٤ بانجا تون'جي

1 TOP = ٩٬٤٠١٫٣٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى بانجا تون'جي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى بانجا تون'جي

mgf
MGF
top
TOP
١ MGF٠٫٠٠٠١٠٦٣٦٨ TOP
٥ MGF٠٫٠٠٠٥٣١٨٤ TOP
١٠ MGF٠٫٠٠١٠٦٣٦٨ TOP
٢٥ MGF٠٫٠٠٢٦٥٩٢ TOP
٥٠ MGF٠٫٠٠٥٣١٨٤ TOP
١٠٠ MGF٠٫٠١٠٦٣٦٨ TOP
٥٠٠ MGF٠٫٠٥٣١٨٤ TOP
١٬٠٠٠ MGF٠٫١٠٦٣٦٨ TOP
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٥٣١٨٤ TOP
١٠٬٠٠٠ MGF١٫٠٦٣٦٨ TOP

حوِّل بانجا تون'جي إلى Malagasy Franc

top
TOP
mgf
MGF
١ TOP٩٬٤٠١٫٣٣ MGF
٥ TOP٤٧٬٠٠٦٫٦ MGF
١٠ TOP٩٤٬٠١٣٫٣ MGF
٢٥ TOP٢٣٥٬٠٣٣ MGF
٥٠ TOP٤٧٠٬٠٦٦ MGF
١٠٠ TOP٩٤٠٬١٣٣ MGF
٥٠٠ TOP٤٬٧٠٠٬٦٦٠ MGF
١٬٠٠٠ TOP٩٬٤٠١٬٣٣٠ MGF
٥٬٠٠٠ TOP٤٧٬٠٠٦٬٦٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ TOP٩٤٬٠١٣٬٣٠٠ MGF

مخطط MGF إلى TOP

1 MGF = ٠ TOP

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل بانجا تون'جي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٥٢٩١٩٠٫٠٠٠٥٤٧٢٥
منخفض
٠٫٠٠٠٥١٢٠٤٠٫٠٠٠٥١٢٠٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٥٢٥٢٢٠٫٠٠٠٥٣١٩٨
التقلب
٠٫٨٤٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

top

TOP - بانجا تون'جي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بانجا تون'جي هو سعر الصرف للزوج TOP إلى USD. رمز العملة لـ Tongan Pa'anga هو TOP. رمز العملة هو T$.

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