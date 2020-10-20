١ MGF إلى TMM

١ Malagasy Franc =
٠٫٧٨٤٤٥٢٣٥ Turkmenistani Manat
1 TMM = ١٫٢٧٤٧٧ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٠٫٧٨٤٤٥٢٣٥ Turkmenistani Manat
1 TMM = ١٫٢٧٤٧٧ MGF
MGF
TMM
|١ MGF
|٠٫٧٨٤٤٥٢ TMM
|٥ MGF
|٣٫٩٢٢٢٦ TMM
|١٠ MGF
|٧٫٨٤٤٥٢ TMM
|٢٥ MGF
|١٩٫٦١١٣ TMM
|٥٠ MGF
|٣٩٫٢٢٢٦ TMM
|١٠٠ MGF
|٧٨٫٤٤٥٢ TMM
|٥٠٠ MGF
|٣٩٢٫٢٢٦ TMM
|١٬٠٠٠ MGF
|٧٨٤٫٤٥٢ TMM
|٥٬٠٠٠ MGF
|٣٬٩٢٢٫٢٦ TMM
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٧٬٨٤٤٫٥٢ TMM
1 MGF = ٠ TMM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٨٨٣٤
|٠٫٠٠٠٨٠٦٥٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧
|٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٠٧٨٢٢٢
|٠٫٠٠٠٧٨٨٦٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦٢٪
|٠٫٥١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.
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