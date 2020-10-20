١ MGF إلى TMM

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٧٨٤٤٥٢٣٥ Turkmenistani Manat

1 TMM = ١٫٢٧٤٧٧ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Turkmenistani Manat

mgf
MGF
tmm
TMM
١ MGF٠٫٧٨٤٤٥٢ TMM
٥ MGF٣٫٩٢٢٢٦ TMM
١٠ MGF٧٫٨٤٤٥٢ TMM
٢٥ MGF١٩٫٦١١٣ TMM
٥٠ MGF٣٩٫٢٢٢٦ TMM
١٠٠ MGF٧٨٫٤٤٥٢ TMM
٥٠٠ MGF٣٩٢٫٢٢٦ TMM
١٬٠٠٠ MGF٧٨٤٫٤٥٢ TMM
٥٬٠٠٠ MGF٣٬٩٢٢٫٢٦ TMM
١٠٬٠٠٠ MGF٧٬٨٤٤٫٥٢ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى Malagasy Franc

tmm
TMM
mgf
MGF
١ TMM١٫٢٧٤٧٧ MGF
٥ TMM٦٫٣٧٣٨٧ MGF
١٠ TMM١٢٫٧٤٧٧ MGF
٢٥ TMM٣١٫٨٦٩٤ MGF
٥٠ TMM٦٣٫٧٣٨٧ MGF
١٠٠ TMM١٢٧٫٤٧٧ MGF
٥٠٠ TMM٦٣٧٫٣٨٧ MGF
١٬٠٠٠ TMM١٬٢٧٤٫٧٧ MGF
٥٬٠٠٠ TMM٦٬٣٧٣٫٨٧ MGF
١٠٬٠٠٠ TMM١٢٬٧٤٧٫٧ MGF

مخطط MGF إلى TMM

1 MGF = ٠ TMM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٧٨٨٣٤٠٫٠٠٠٨٠٦٥٥
منخفض
٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧٠٫٠٠٠٧٥٧٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٧٨٢٢٢٠٫٠٠٠٧٨٨٦٩
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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