١ MGF إلى TJS

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٤٧٨٢٩٩٣٩ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٢٬٠٩٠٫٧٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٣ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى السوموني الطاجيكستاني

mgf
MGF
tjs
TJS
١ MGF٠٫٠٠٠٤٧٨٢٩٩ TJS
٥ MGF٠٫٠٠٢٣٩١٥ TJS
١٠ MGF٠٫٠٠٤٧٨٢٩٩ TJS
٢٥ MGF٠٫٠١١٩٥٧٥ TJS
٥٠ MGF٠٫٠٢٣٩١٥ TJS
١٠٠ MGF٠٫٠٤٧٨٢٩٩ TJS
٥٠٠ MGF٠٫٢٣٩١٥ TJS
١٬٠٠٠ MGF٠٫٤٧٨٢٩٩ TJS
٥٬٠٠٠ MGF٢٫٣٩١٥ TJS
١٠٬٠٠٠ MGF٤٫٧٨٢٩٩ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى Malagasy Franc

tjs
TJS
mgf
MGF
١ TJS٢٬٠٩٠٫٧٤ MGF
٥ TJS١٠٬٤٥٣٫٧ MGF
١٠ TJS٢٠٬٩٠٧٫٤ MGF
٢٥ TJS٥٢٬٢٦٨٫٥ MGF
٥٠ TJS١٠٤٬٥٣٧ MGF
١٠٠ TJS٢٠٩٬٠٧٤ MGF
٥٠٠ TJS١٬٠٤٥٬٣٧٠ MGF
١٬٠٠٠ TJS٢٬٠٩٠٬٧٤٠ MGF
٥٬٠٠٠ TJS١٠٬٤٥٣٬٧٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ TJS٢٠٬٩٠٧٬٤٠٠ MGF

مخطط MGF إلى TJS

1 MGF = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٨٢٠٫٠٠٢٥٢٠٤
منخفض
٠٫٠٠٢٣١٩٧٠٫٠٠٢٣١٩٧
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٨٤٨٠٫٠٠٢٤٣٦٨
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

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