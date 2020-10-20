١ MGF إلى STD

١ Malagasy Franc =
١٫٠٢٠٤٢٨١ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٩٧٩٩٨١ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
١٫٠٢٠٤٢٨١ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٩٧٩٩٨١ MGF
MGF
STD
|١ MGF
|١٫٠٢٠٤٣ STD
|٥ MGF
|٥٫١٠٢١٤ STD
|١٠ MGF
|١٠٫٢٠٤٣ STD
|٢٥ MGF
|٢٥٫٥١٠٧ STD
|٥٠ MGF
|٥١٫٠٢١٤ STD
|١٠٠ MGF
|١٠٢٫٠٤٣ STD
|٥٠٠ MGF
|٥١٠٫٢١٤ STD
|١٬٠٠٠ MGF
|١٬٠٢٠٫٤٣ STD
|٥٬٠٠٠ MGF
|٥٬١٠٢٫١٤ STD
|١٠٬٠٠٠ MGF
|١٠٬٢٠٤٫٣ STD
1 MGF = ٠ STD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٥٢٠٦٩
|٠٫٠٠٥٣١٥١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٥٠٠١٠
|٠٫٠٠٥٠٠١٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٥١٢٠٠
|٠٫٠٠٥١٥٩٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨٦٪
|٠٫٨٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.More دوربا ساو توميان info
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