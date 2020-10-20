١ MGF إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٢٥٦٠٥٦٧٦ الشلن الصومالي

1 SOS = ٣٩٫٠٥٣٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الشلن الصومالي

mgf
MGF
sos
SOS
١ MGF٠٫٠٢٥٦٠٥٧ SOS
٥ MGF٠٫١٢٨٠٢٨ SOS
١٠ MGF٠٫٢٥٦٠٥٧ SOS
٢٥ MGF٠٫٦٤٠١٤٢ SOS
٥٠ MGF١٫٢٨٠٢٨ SOS
١٠٠ MGF٢٫٥٦٠٥٧ SOS
٥٠٠ MGF١٢٫٨٠٢٨ SOS
١٬٠٠٠ MGF٢٥٫٦٠٥٧ SOS
٥٬٠٠٠ MGF١٢٨٫٠٢٨ SOS
١٠٬٠٠٠ MGF٢٥٦٫٠٥٧ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى Malagasy Franc

sos
SOS
mgf
MGF
١ SOS٣٩٫٠٥٣٨ MGF
٥ SOS١٩٥٫٢٦٩ MGF
١٠ SOS٣٩٠٫٥٣٨ MGF
٢٥ SOS٩٧٦٫٣٤٦ MGF
٥٠ SOS١٬٩٥٢٫٦٩ MGF
١٠٠ SOS٣٬٩٠٥٫٣٨ MGF
٥٠٠ SOS١٩٬٥٢٦٫٩ MGF
١٬٠٠٠ SOS٣٩٬٠٥٣٫٨ MGF
٥٬٠٠٠ SOS١٩٥٬٢٦٩ MGF
١٠٬٠٠٠ SOS٣٩٠٬٥٣٨ MGF

مخطط MGF إلى SOS

1 MGF = ٠ SOS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٢٨٩٣٠٫١٣٢١٠
منخفض
٠٫١٢٣٦٠٠٫١٢٣٦٠
المتوسط
٠٫١٢٧٤٥٠٫١٢٨٥٩
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

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