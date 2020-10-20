١ MGF إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٢٫٦٩٨٢٦٥٠ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٣٧٠٦٠٩ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٦ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Sudanese Dinar

mgf
MGF
sdd
SDD
١ MGF٢٫٦٩٨٢٧ SDD
٥ MGF١٣٫٤٩١٣ SDD
١٠ MGF٢٦٫٩٨٢٧ SDD
٢٥ MGF٦٧٫٤٥٦٦ SDD
٥٠ MGF١٣٤٫٩١٣ SDD
١٠٠ MGF٢٦٩٫٨٢٧ SDD
٥٠٠ MGF١٬٣٤٩٫١٣ SDD
١٬٠٠٠ MGF٢٬٦٩٨٫٢٧ SDD
٥٬٠٠٠ MGF١٣٬٤٩١٫٣ SDD
١٠٬٠٠٠ MGF٢٦٬٩٨٢٫٧ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى Malagasy Franc

sdd
SDD
mgf
MGF
١ SDD٠٫٣٧٠٦٠٩ MGF
٥ SDD١٫٨٥٣٠٤ MGF
١٠ SDD٣٫٧٠٦٠٩ MGF
٢٥ SDD٩٫٢٦٥٢١ MGF
٥٠ SDD١٨٫٥٣٠٤ MGF
١٠٠ SDD٣٧٫٠٦٠٩ MGF
٥٠٠ SDD١٨٥٫٣٠٤ MGF
١٬٠٠٠ SDD٣٧٠٫٦٠٩ MGF
٥٬٠٠٠ SDD١٬٨٥٣٫٠٤ MGF
١٠٬٠٠٠ SDD٣٬٧٠٦٫٠٩ MGF

مخطط MGF إلى SDD

1 MGF = ٠ SDD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٣٤٨٢٠٫١٣٧٦٤
منخفض
٠٫١٣٠٢٦٠٫١٢٩١٥
المتوسط
٠٫١٣٢٧٣٠٫١٣٣٨٧
التقلب
١٫١٥٪؜١٫٠٩٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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