١ MGF إلى SDD

١ Malagasy Franc =
٢٫٦٩٨٢٦٥٠ Sudanese Dinar
1 SDD = ٠٫٣٧٠٦٠٩ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٢٫٦٩٨٢٦٥٠ Sudanese Dinar
1 SDD = ٠٫٣٧٠٦٠٩ MGF
MGF
SDD
|١ MGF
|٢٫٦٩٨٢٧ SDD
|٥ MGF
|١٣٫٤٩١٣ SDD
|١٠ MGF
|٢٦٫٩٨٢٧ SDD
|٢٥ MGF
|٦٧٫٤٥٦٦ SDD
|٥٠ MGF
|١٣٤٫٩١٣ SDD
|١٠٠ MGF
|٢٦٩٫٨٢٧ SDD
|٥٠٠ MGF
|١٬٣٤٩٫١٣ SDD
|١٬٠٠٠ MGF
|٢٬٦٩٨٫٢٧ SDD
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٣٬٤٩١٫٣ SDD
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٢٦٬٩٨٢٫٧ SDD
1 MGF = ٠ SDD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٣٤٨٢
|٠٫١٣٧٦٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٣٠٢٦
|٠٫١٢٩١٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٣٢٧٣
|٠٫١٣٣٨٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫١٥٪
|١٫٠٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.
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