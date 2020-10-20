١ MGF إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٢٫٨٦٩٠٠٧٣ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٣٤٨٥٥٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٣٠ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Mozambican Metical

mgf
MGF
mzm
MZM
١ MGF٢٫٨٦٩٠١ MZM
٥ MGF١٤٫٣٤٥ MZM
١٠ MGF٢٨٫٦٩٠١ MZM
٢٥ MGF٧١٫٧٢٥٢ MZM
٥٠ MGF١٤٣٫٤٥ MZM
١٠٠ MGF٢٨٦٫٩٠١ MZM
٥٠٠ MGF١٬٤٣٤٫٥ MZM
١٬٠٠٠ MGF٢٬٨٦٩٫٠١ MZM
٥٬٠٠٠ MGF١٤٬٣٤٥ MZM
١٠٬٠٠٠ MGF٢٨٬٦٩٠٫١ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى Malagasy Franc

mzm
MZM
mgf
MGF
١ MZM٠٫٣٤٨٥٥٣ MGF
٥ MZM١٫٧٤٢٧٦ MGF
١٠ MZM٣٫٤٨٥٥٣ MGF
٢٥ MZM٨٫٧١٣٨٢ MGF
٥٠ MZM١٧٫٤٢٧٦ MGF
١٠٠ MZM٣٤٫٨٥٥٣ MGF
٥٠٠ MZM١٧٤٫٢٧٦ MGF
١٬٠٠٠ MZM٣٤٨٫٥٥٣ MGF
٥٬٠٠٠ MZM١٬٧٤٢٫٧٦ MGF
١٠٬٠٠٠ MZM٣٬٤٨٥٫٥٣ MGF

مخطط MGF إلى MZM

1 MGF = ٠ MZM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٣٢٧٠٫٠١٤٧٧٢
منخفض
٠٫٠١٣٨٤٣٠٫٠١٣٨٤٣
المتوسط
٠٫٠١٤٢٢٤٠٫٠١٤٣٦٩
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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