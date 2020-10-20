١ MGF إلى MZM

١ Malagasy Franc =
٢٫٨٦٩٠٠٧٣ Mozambican Metical
1 MZM = ٠٫٣٤٨٥٥٣ MGF
محوّل العملات مِن XE
١ Malagasy Franc =
٢٫٨٦٩٠٠٧٣ Mozambican Metical
1 MZM = ٠٫٣٤٨٥٥٣ MGF
MGF
MZM
|١ MGF
|٢٫٨٦٩٠١ MZM
|٥ MGF
|١٤٫٣٤٥ MZM
|١٠ MGF
|٢٨٫٦٩٠١ MZM
|٢٥ MGF
|٧١٫٧٢٥٢ MZM
|٥٠ MGF
|١٤٣٫٤٥ MZM
|١٠٠ MGF
|٢٨٦٫٩٠١ MZM
|٥٠٠ MGF
|١٬٤٣٤٫٥ MZM
|١٬٠٠٠ MGF
|٢٬٨٦٩٫٠١ MZM
|٥٬٠٠٠ MGF
|١٤٬٣٤٥ MZM
|١٠٬٠٠٠ MGF
|٢٨٬٦٩٠٫١ MZM
1 MGF = ٠ MZM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠١٤٣٢٧
|٠٫٠١٤٧٧٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠١٣٨٤٣
|٠٫٠١٣٨٤٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠١٤٢٢٤
|٠٫٠١٤٣٦٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.
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