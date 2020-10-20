١ MGF إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٢٠٠٠٠٠٠٠ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٥٫٠٠٠٠٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٩ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الأرياري المدغشقري

mgf
MGF
mga
MGA
١ MGF٠٫٢ MGA
٥ MGF١ MGA
١٠ MGF٢ MGA
٢٥ MGF٥ MGA
٥٠ MGF١٠ MGA
١٠٠ MGF٢٠ MGA
٥٠٠ MGF١٠٠ MGA
١٬٠٠٠ MGF٢٠٠ MGA
٥٬٠٠٠ MGF١٬٠٠٠ MGA
١٠٬٠٠٠ MGF٢٬٠٠٠ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى Malagasy Franc

mga
MGA
mgf
MGF
١ MGA٥ MGF
٥ MGA٢٥ MGF
١٠ MGA٥٠ MGF
٢٥ MGA١٢٥ MGF
٥٠ MGA٢٥٠ MGF
١٠٠ MGA٥٠٠ MGF
٥٠٠ MGA٢٬٥٠٠ MGF
١٬٠٠٠ MGA٥٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ MGA٢٥٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ MGA٥٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى MGA

1 MGF = ٠ MGA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

أزواج العملات Malagasy Franc (MGF) الشهيرة

usd

MGF إلى USD

eur

MGF إلى EUR

gbp

MGF إلى GBP

jpy

MGF إلى JPY

cad

MGF إلى CAD

aud

MGF إلى AUD

chf

MGF إلى CHF

cny

MGF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings