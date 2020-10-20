١ MGF إلى LSL

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٠٨٢٠٣٥٥٥٣ اللوتي الباسوتو

1 LSL = ١٬٢١٨٫٩٨ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى اللوتي الباسوتو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٨ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى اللوتي الباسوتو

mgf
MGF
lsl
LSL
١ MGF٠٫٠٠٠٨٢٠٣٥٦ LSL
٥ MGF٠٫٠٠٤١٠١٧٨ LSL
١٠ MGF٠٫٠٠٨٢٠٣٥٦ LSL
٢٥ MGF٠٫٠٢٠٥٠٨٩ LSL
٥٠ MGF٠٫٠٤١٠١٧٨ LSL
١٠٠ MGF٠٫٠٨٢٠٣٥٦ LSL
٥٠٠ MGF٠٫٤١٠١٧٨ LSL
١٬٠٠٠ MGF٠٫٨٢٠٣٥٦ LSL
٥٬٠٠٠ MGF٤٫١٠١٧٨ LSL
١٠٬٠٠٠ MGF٨٫٢٠٣٥٦ LSL

حوِّل اللوتي الباسوتو إلى Malagasy Franc

lsl
LSL
mgf
MGF
١ LSL١٬٢١٨٫٩٨ MGF
٥ LSL٦٬٠٩٤٫٩٢ MGF
١٠ LSL١٢٬١٨٩٫٨ MGF
٢٥ LSL٣٠٬٤٧٤٫٦ MGF
٥٠ LSL٦٠٬٩٤٩٫٢ MGF
١٠٠ LSL١٢١٬٨٩٨ MGF
٥٠٠ LSL٦٠٩٬٤٩٢ MGF
١٬٠٠٠ LSL١٬٢١٨٬٩٨٠ MGF
٥٬٠٠٠ LSL٦٬٠٩٤٬٩٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ LSL١٢٬١٨٩٬٨٠٠ MGF

مخطط MGF إلى LSL

1 MGF = ٠ LSL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل اللوتي الباسوتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٢٤٠١٠٫٠٠٤٣٨٨٧
منخفض
٠٫٠٠٣٩٩٣٦٠٫٠٠٣٩٩٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٤١٠٥٧٠٫٠٠٤١٨٠٦
التقلب
١٫٠٨٪؜٠٫٩٠٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

lsl

LSL - اللوتي الباسوتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللوتي الباسوتو هو سعر الصرف للزوج LSL إلى USD. رمز العملة لـ Basotho Maloti هو LSL. رمز العملة هو M.

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