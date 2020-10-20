١ MGF إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٧٨٣٦١٥٦٩٥٥ Polkadot

1 DOT = ١٢٧٬٦١٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Polkadot

mgf
MGF
dot
DOT
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٧٨٣٦١٦ DOT
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٣٩١٨٠٨ DOT
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٧٨٣٦١٦ DOT
٢٥ MGF٠٫٠٠٠١٩٥٩٠٤ DOT
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٣٩١٨٠٨ DOT
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٧٨٣٦١٦ DOT
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٣٩١٨٠٨ DOT
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٧٨٣٦١٦ DOT
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٣٩١٨٠٨ DOT
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٧٨٣٦١٦ DOT

حوِّل Polkadot إلى Malagasy Franc

dot
DOT
mgf
MGF
١ DOT١٢٧٬٦١٤ MGF
٥ DOT٦٣٨٬٠٦٨ MGF
١٠ DOT١٬٢٧٦٬١٤٠ MGF
٢٥ DOT٣٬١٩٠٬٣٤٠ MGF
٥٠ DOT٦٬٣٨٠٬٦٨٠ MGF
١٠٠ DOT١٢٬٧٦١٬٤٠٠ MGF
٥٠٠ DOT٦٣٬٨٠٦٬٨٠٠ MGF
١٬٠٠٠ DOT١٢٧٬٦١٤٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ DOT٦٣٨٬٠٦٨٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ DOT١٬٢٧٦٬١٤٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى DOT

1 MGF = ٠ DOT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٩٧٩٨٠٫٠٠٠٠٣٩٧٩٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٠٨٨٤٠٫٠٠٠٠٢٥٣٧٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٥٧٩٩٠٫٠٠٠٠٣٢٩٧٨
التقلب
٣٫٤١٪؜٣٫٨٣٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

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